8 марта
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Жизнь

Медиамагнат решил жениться на бывшей теще российского миллиардера

Американский медиамагнат Руперт Мердок собирается жениться на Елене Жуковой. Она — молекулярный биолог, известна вдобавок как бывшая теща российского миллиардера Романа Абрамовича, сообщает The New York Times.

Свадьба.
Свадьба.
СС0.

Жениху 92 года, невесте 67.

Пара состоит в отношениях с лета 2023 года. Жукова и Мердок уже помолвлены, свадьба запланирована на июнь. Мероприятие состоится в принадлежащем медиамагнату поместье в Калифорнии, указывает Газета.Ru.

С Жуковой медиамагнат познакомился через свою третью жену.

Жукова сейчас она на пенсии.

Новый брак может стать для Мердока уже пятым.

Ранее сообщалось, что американский медиамагнат больше не возглавляет собственные компании. Мердок возглавлял корпорации Fox и News в США.

Мердок начал свою карьеру с того, что скупал или создавал с нуля издания, обычно называемые "желтой прессой", но пользующиеся неизменным высоким спросом у публики. Мердок является основателем, председателем правления и главным исполнительным директором News Corporation, в которой собраны все его компании. Его сын, 39-летний Джеймс Мердок также занят в корпорации отца и курирует в ней телевизионный бизнес

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