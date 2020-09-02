Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
2 сентября 22°C
Коронавирус
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Жизнь

24 медика заразились коронавирусом в Бийской ЦГБ

В Бийской центральной горбольнице произошла вспышка COVID-19. Речь идет о 24 случаях заражения среди сотрудников учреждения, пишет «Банкфакс». Их выявили неделей ранее.

Коронавирус. Медик. COVID-19.
Коронавирус. Медик. COVID-19.
CC0

Всего протестировали больше 300 работников учреждения, кроме указанных 24, вновь выявленных случаев заболевания среди них нет.

По предписанию Роспотребнадзора тесты делают всем пациентам, которые готовятся к выписке. Анализы сдали уже 37 человек, среди них положительных результатов нет. Все запланировано провести тесты 187 больным.

Стационарные отделения больницы временно прекратили прием пациентов.

Персонал, по утверждению пресс-службы краевого минздрава, обеспечен всеми необходимыми средствами защиты для бесперебойной работы в режиме повышенного эпидемиологического риска.

По данным краевого оперштаба, в Бийске с 24 по 30 августа включительно выявили 27 случаев заражения. Выходит, что почти все они — сотрудники ЦГБ, а среди горожан будто бы было зарегистрировано всего три случая, отмечает издание.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость