24 медика заразились коронавирусом в Бийской ЦГБ

Всего протестировали больше 300 работников учреждения, кроме указанных 24, вновь выявленных случаев заболевания среди них нет.
По предписанию Роспотребнадзора тесты делают всем пациентам, которые готовятся к выписке. Анализы сдали уже 37 человек, среди них положительных результатов нет. Все запланировано провести тесты 187 больным.
Стационарные отделения больницы временно прекратили прием пациентов.
Персонал, по утверждению пресс-службы краевого минздрава, обеспечен всеми необходимыми средствами защиты для бесперебойной работы в режиме повышенного эпидемиологического риска.
По данным краевого оперштаба, в Бийске с 24 по 30 августа включительно выявили 27 случаев заражения. Выходит, что почти все они — сотрудники ЦГБ, а среди горожан будто бы было зарегистрировано всего три случая, отмечает издание.