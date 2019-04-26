Медикам будут доплачивать за диагностику рака

До 20 мая Министерство здравоохранения должно представить в правительство проект нормативного правового акта о проведении в 2019—2020 годах Всероссийской диспансеризации взрослого населения страны.
В свою очередь, Министерство труда и социальной защиты должно подготовить изменения в Трудовой кодекс, которые дадут право работнику в возрасте от 40 лет при прохождении диспансеризации получать раз в год освобождение от работы на один день.
Издание отмечает, что премьер предписал региональным властям составить перечень медучреждений, которые оказывают первичную медико-санитарную помощь, на базе которой пройдет диспансеризация, и активно работать с населением по этому вопросу.