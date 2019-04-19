Близкие назвали возможную причину смерти вдовы Евгения Евстигнеева

По словам Лешковцевой, причиной смерти вдовы актера Евгения Евстигнеева стала кардиомиопатия.
Кардиомиопатия — группа заболеваний миокарда (мышечного среднего слоя сердца). Эта патология может возникать по разным причинам — от генетических до злоупотребления алкоголем.
Напомним, заслуженная артистка России и вдова Евгения Евстигнеева Ирина Цывина скончалась на 56 году жизни. Произошло это в ночь на 18 апреля.
Близкие актрисе люди рассказывают, что 14 апреля с Цывиной все было в порядке. У актрисы были гости, она накрывала на стол и отмечала день рождения своей подруги.
Между тем психоаналитик Клара Кузденбаева, лечившая актрису от «пагубной зависимости» несколько лет назад, в беседе с Пятым каналом высказала мнение, что Цывину убили депрессия и проблемы с сосудами, сообщает «РамблерНовости».
Чем известна Ирина Цывина
Ирина Цывина — вдова актера Евгения Евстигнеева, разница в возрасте с ним составляла 37 лет. Она прожила с Евстигнеевым шесть лет вплоть до его смерти в 1992 году.
Кинодебют Цывиной был в 1988 году, когда она сыграла в комедии Сергея Никоненко «Елки-палки» вместе с Евстигнеевым, Леонидом Куравлевым, Леонидом Ярмольником и другими. Многим актриса известна ролью мамы главного героя Максима Макарова в сериале «Кадетство» и «Кремлевские курсанты».
Также она появлялась в недавних сериалах «Полицейский с Рублевки», «Мертвое озеро», «Ольга» и «Шакал».
В 2018 году она заявила о желании уйти в монастырь, оставив актерскую деятельность.