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Жизнь

Медики рассказали, как узнать, что у вас уже был COVID

Врач из Великобритании Дэн Банстоун назвал несколько факторов, которые указывают на перенесенный организмом ковид, сообщает «МедикФорум» со ссылкой на Express.

Коронавирус.
Коронавирус.
Pixabay.com

Банстоун рассказал, что если коронавирус может протекать без симптомов, то это не означает полного отсутствия каких-либо признаков.

«Часто люди с ковидом испытывают определенный спектр ощущений, которые как раз и указывают на заболевание, но неправильно интерпретируются», — пояснил медик.

К примеру, о болезни говорят «приступы» внезапной усталости и снижение физического тонуса, головные боли, ноющие мышцы или суставы.

При этом, подчеркнул Банстоун, многие люди не считают такие симптомы слишком важными для обращения к врачам.

Однако следует задуматься, если долго сохраняется ощущение изменений в организме, общего «необъяснимого дискомфорта» и абсолютно непонятно, с чем это связано.

Самым же очевидным способом определить, переболел ли человек коронавирусом, остается тест на антитела.

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