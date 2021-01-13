Медики рассказали, как узнать, что у вас уже был COVID

Банстоун рассказал, что если коронавирус может протекать без симптомов, то это не означает полного отсутствия каких-либо признаков.
«Часто люди с ковидом испытывают определенный спектр ощущений, которые как раз и указывают на заболевание, но неправильно интерпретируются», — пояснил медик.
К примеру, о болезни говорят «приступы» внезапной усталости и снижение физического тонуса, головные боли, ноющие мышцы или суставы.
При этом, подчеркнул Банстоун, многие люди не считают такие симптомы слишком важными для обращения к врачам.
Однако следует задуматься, если долго сохраняется ощущение изменений в организме, общего «необъяснимого дискомфорта» и абсолютно непонятно, с чем это связано.
Самым же очевидным способом определить, переболел ли человек коронавирусом, остается тест на антитела.