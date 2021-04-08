Медицине Алтайского края не хватает около 2,5 тыс. специалистов

В медучреждениях Алтайского края не хватает порядка 2,5 тыс. специалистов — 713 врачей и 1 799 человек среднего медицинского персонала. Об этом на заседании правительства заявили глава регионального минздрава Дмитрий Попов.

При этом по среднероссийским показателям край имеет «неплохую укомплектованность» врачебными и среднемедицинскими кадрами, указал министр.

Основные усилия власти прикладывают к укомплектованию первичного звена. Это участковые терапевты, педиатры, фельдшеры ФАПов и скорой медицинской помощи, передает слова Попова «Алтайская правда».

Фельдшер Артем Саунин — супергерой в селе Хлопуново Шипуновского района. Анна Зайкова

В регионе работают 709 терапевтов и 458 педиатров, не хватает еще около 200 терапевтов и 100 педиатров.

Решать эту проблему намерены за счет целевой подготовки специалистов.

К 2024 году планируется повысить укомплектованность врачами с 73% до 81%, а средними медработниками — с 78% до 95%.

Зарплаты медиков

Средняя зарплата по отрасли составила у врачей 58 тыс. рублей, среднего медперсонала — 32,7 тыс. рублей, у младшего — 29,7 тыс.