«Медицинская бомба» бьет два, три, четыре раза в одну семью

Евгения словно медицинская энциклопедия. Она с легкостью рассказывает про онкологические заболевания, сложные операции тазобедренных костей или про инсульты. Нет, она не врач.

Так распорядилась судьба, что она сейчас ухаживает за онкобольным мужем и мачехой, за парализованным отцом после инсульта и сыном, который получил травму на производстве. Ей приходится узнавать, о таких страшных болезнях, чтобы помочь своим близким. Но кто поможет ей?

Тяжелое детство — отпечаток на всю жизнь

Евгении 45 лет. У нее муж и четверо счастливых детей. Но была ли она счастливым ребенком? Сначала она с родителями и старшим братом жила в Челябинске. Мама очень сильно пила. Отец много работал и когда приходил с работы, то встречал веселую, пьяную компанию друзей. Из-за этого всегда были ссоры в доме.

«В детстве я относилась с ненавистью к отцу. Я не понимала, почему происходят драки и бойни. Тем более мама, какая бы она не была, она всегда остается мамой», — вспоминает женщина.

Прошло слишком много времени, мама нашей героини погибла в страшном пожаре. Очень сложно разобраться в таких резких поступках отца и причинах алкоголизма в семье. Но ясно одно, что тяжелая обстановка в детстве отразилась на судьбе героини.

В 14 лет она бросила школу и начала работать, чтобы поддержать отца. После смерти матери он начал сильно пить. При всей своей агрессии к жене он не смог пережить трагедию. То вязальщицей, то уборщицей подрабатывала совсем молодая девчонка. А в 18 лет она поехала на Север, на заработки. Так началась взрослая жизнь.

Неудачный брак

Старшему сыну Евгении сейчас 26. Но когда он был подростком случилось непоправимое. Второй муж женщины привлек ребенка к воровству, пока она находилась в больнице. Их поймали, были судебные разбирательства.

«Я не хотела, чтобы такой человек был примером для детей. Поэтому ушла от него. Дочь не сразу поняла, почему я рассталась с ее отцом и долго винила меня за это. Сейчас она подросла, и многое осознала», — рассказывает женщина.

Знаете, мне всегда немного страшно, писать о нескольких браках героинь. Почему-то несовершенства людей вызывают волну осуждения и негодования в комментариях, как будто человеку нельзя ошибаться. Но мы не хотим придумывать идеальную картинку, а рассказываем все как есть.

Наша героиня вышла замуж в третий раз и родила двух чудесных дочек. Многие трудности пришлось пережить семье: страшные запои мужа, и сокращение на работе, ремонт дома и кредиты. Но все это сейчас кажется легкими трудностями, по сравнению последним годом жизни Евгении.

Фонд «Облака»

Жизнь на два дома

Последний год женщина разрывается между помощью больным родителям, мужу и сыну.

Дело в том, что год назад сын упал на производстве и повредил спину. Шесть месяцев он только лежал и только недавно научился заново ходить.

«В общей комнате мы постелили Вове кровать и всей семьей за ним ухаживали», — рассказывает Евгения.

Парня прооперировали, поставили железные пластины в позвоночник и тазовые кости. Но самое противное, что работодатель даже не выплатил компенсацию семье. Уже год идет судебное разбирательство. У семьи нет денег на хорошего адвоката, да и на плохого тоже нет, поэтому они отчаялись и уже не ждут справедливости.

«Главное, что жив», — повторяет вновь наша героиня. Точно также она говорила и про своего мужа, который весной 2020 года заболел раком.

У Сергея, отца большого семейства, обнаружили большую опухоль. После операции ему удалили гортань и щитовидную железу. Сейчас он не может говорить, а дышит через трахеостому. Во время лечения весь уход лег на плечи Евгении.

Но все осложнялось тем, что она уже ухаживала за престарелыми родителями.

Второй жене отца диагностировали сразу четвертую стадию рака.

«Пока она помогала парализованному отцу после инсульта, совсем забыла про себя. Поэтому мы так поздно узнали о болезни. Врачи отказались ее оперировать. Сейчас даже химиотерапию отменили, не хотят брать на себя ответственность», — поделилась с ним женщина.

Получается, что последний год она живет на два дома. Старикам нужно закупить продукты, приготовить обед и обеспечить полный уход. И дома нужна забота больному мужу и сыну.

Видно, что женщине сложно, но она не подает духом. Наверно смирилась со своей судьбой, потому что им больше некому помочь.

Но кто поддержит нашу Евгению? Ведь небольшой доход уходит на лекарства и еду для всей семьи. Из-за значительных расходов она не смогла накопить на покупку угля на зиму.

Поэтому попросила фонд «Облака» ее помочь. Мы решили, что должны поддержать семью, чтобы зимними вечерами они могли оставаться в тепле.

Сумма сбора для покупки угля на всю зиму — 15 840 рублей.

Посильное для вас пожертвование вы можете сделать тремя способами: На сайте фонда по ссылке https://fondoblaka.com/pozhertvovat. СМС на номер 3434 с текстом «Облака 79» ( вместо цифры ставите Вашу сумму); Сбербанк-онлайн: через вкладку «Платежи» на счет фонда. Введите , пожалуйста , в поисковой строке имя «фонд ОБЛАКА», затем укажите сумму пожертвования. Средства спишутся с Вашей карты сразу на счет фонда.

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