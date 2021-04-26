Медицинские последствия аварии на ЧАЭС оценили в России

Медицинские последствия аварии на Чернобыльской АЭС, сохранятся еще долго, говорится в Национальном докладе Российской Федерации к 35-летию аварии на ЧАЭС. Об этом пишет РИА Новости.

Доклад подготовили специалисты госкорпорации «Росатом», Российской академии наук, МЧС, Минздрава, ФМБА, Росгидромета, Роспотребнадзора и других организаций.

Международное научное сообщество согласно, что за 20 лет после аварии убедительных свидетельств проявления других негативных последствий, кроме рака щитовидной железы у детей, для здоровья ликвидаторов и населения, не было получено.

«Поэтому с радиологической точки зрения прогнозы в отношении здоровья затронутых аварией людей в целом преимущественно положительные», — говорится в докладе.

Ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС. vk.com/chernobyl_world

Специалисты из России, Белоруссии, Украины и балтийских стран более осторожны в своих прогнозах, отмечается в документе.

Так, специалисты российского Национального радиационно-эпидемиологического регистра относят к радиационно-обусловленным последствиям повышенную заболеваемость и смертность от лейкозов среди российских ликвидаторов в первые десять лет после аварии.

А также высокий уровень заболеваний раком щитовидной железы среди детей и подростков, проживавших на момент аварии на территориях с плотностью загрязнения выше 5 кюри на квадратный километр.

Ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС. vk.com/chernobyl_world

К последствиям также относят повышение смертности от болезней системы кровообращения среди российских ликвидаторов 1986—1987 года въезда в зону аварии.

«Исходя из этого, специалисты НРЭР считают, что проблема минимизации медицинских последствий и повышения эффективности медицинской помощи лицам, относящимся к группам повышенного радиационного риска, сохранит актуальность не только на ближайшие годы, но и на длительную перспективу», — говорится в докладе.

Справка

Авария на Чернобыльской АЭС произошла в ночь на 26 апреля 1986 года, взорвался реактор РБМК-1000 энергоблока № 4. В результате аварии в окружающую среду было выброшено большое количество радиоактивных веществ.

Согласно выводам специалистов, основной причиной произошедшего стали грубые нарушения правил эксплуатации АЭС, допущенные персоналом четвертого блока — его действия привели к тому, что реактор, имевший ряд конструкционных недостатков, попросту не мог не взорваться.

На территории России радиоактивному загрязнению в наибольшей степени подверглись Брянская, Калужская, Орловская и Тульская области.