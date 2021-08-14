Медовый Спас и Успенский пост. Как провести 14 августа, чтобы не разгневать судьбу

14 августа православные отмечают начало Успенского поста и Медовый Спас. Рассказываем, почему в этот день нельзя купаться в реке и есть мясо.

Медовый спас

История праздника

Медовый Спас часто называют Маковеем и Всемилостивым Спасом. Отмечать дату начали в 9 веке, когда Константинополь закончил борьбу с эпидемией инфекционных заболеваний. Священники вынесли часть креста, на котором распяли Христа, и разрешили народу поклониться.

Кроме того, история праздника связана с братьями Маккавеями. Они мученически погибли за отказ есть свинину.

Крест. Иерусалим ССО

Что принято делать 14 августа

В этот день надо беречь воду, чистить колодцы и убирать мусор вблизи водоемов. Также рекомендовано умываться холодной водой — этот обряд укрепит физическое и психологическое здоровье.

Можно есть мед. Его в честь праздника даже освящают в церкви.

Мёд. Мед СС0

На Медовый Спас предки собирали малину и сушили мак. Последний, по поверью, защищал семьи от злых духов.

Чем запрещено заниматься

14 августа нельзя громко говорить и шуметь. Резкие звуки отпугивают пчел, собирающих мед.

Лучше не купаться. В противном случае можно утонуть или тяжело заболеть.

Мужчина в воде. СС0

Приметы на Медовый Спас

Холодный ветер — к погодным изменениям;

Яркие звезды на ночном небе — к солнечному дню;

Красивые птицы кружат над вашим домом — быть в жизни удаче и везению.

Успенский пост

История

Успенский пост, посвященный празднику Успения Пресвятой Богородицы, длится 14 дней. Он возник в 5 веке и изначально предназначался для тех, кто не мог воздерживаться от пищи в Великий пост.

Как правильно вести себя в первый день поста

Рекомендуется собраться с силами и разрешить конфликты с друзьями и близкими. Это поможет добиться душевного равновесия.

В Успенский пост нужно отказаться от:

Животной пищи: мяса , яиц , молока и рыбы;

яиц молока и рыбы; Алкоголя и курения;

Лени и уныния;

Шумных застолий и светских встреч;

Интимных отношений;

Просмотра фильмов и использования соцсетей;

Путешествий , не связанных с паломничеством.

Что можно есть в Успенский пост

Разрешены картофель, грибы, фрукты, овощи, ягоды, орехи. По понедельникам и пятницам можно только хлеб, соль, орехи, мед, сырые фрукты и овощи.

Виноград. Вино СС0

Во вторник и четверг лучше есть горячую пищу без масла.

В субботу и воскресенье допускается вино.