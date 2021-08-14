Медовый Спас и Успенский пост. Как провести 14 августа, чтобы не разгневать судьбу

Медовый спас
История праздника
Медовый Спас часто называют Маковеем и Всемилостивым Спасом. Отмечать дату начали в 9 веке, когда Константинополь закончил борьбу с эпидемией инфекционных заболеваний. Священники вынесли часть креста, на котором распяли Христа, и разрешили народу поклониться.
Кроме того, история праздника связана с братьями Маккавеями. Они мученически погибли за отказ есть свинину.
Что принято делать 14 августа
В этот день надо беречь воду, чистить колодцы и убирать мусор вблизи водоемов. Также рекомендовано умываться холодной водой — этот обряд укрепит физическое и психологическое здоровье.
Можно есть мед. Его в честь праздника даже освящают в церкви.
На Медовый Спас предки собирали малину и сушили мак. Последний, по поверью, защищал семьи от злых духов.
Чем запрещено заниматься
14 августа нельзя громко говорить и шуметь. Резкие звуки отпугивают пчел, собирающих мед.
Лучше не купаться. В противном случае можно утонуть или тяжело заболеть.
Приметы на Медовый Спас
Холодный ветер — к погодным изменениям;
Яркие звезды на ночном небе — к солнечному дню;
Красивые птицы кружат над вашим домом — быть в жизни удаче и везению.
Успенский пост
История
Успенский пост, посвященный празднику Успения Пресвятой Богородицы, длится 14 дней. Он возник в 5 веке и изначально предназначался для тех, кто не мог воздерживаться от пищи в Великий пост.
Как правильно вести себя в первый день поста
Рекомендуется собраться с силами и разрешить конфликты с друзьями и близкими. Это поможет добиться душевного равновесия.
В Успенский пост нужно отказаться от:
- Животной пищи: мяса, яиц, молока и рыбы;
- Алкоголя и курения;
- Лени и уныния;
- Шумных застолий и светских встреч;
- Интимных отношений;
- Просмотра фильмов и использования соцсетей;
- Путешествий, не связанных с паломничеством.
Что можно есть в Успенский пост
Разрешены картофель, грибы, фрукты, овощи, ягоды, орехи. По понедельникам и пятницам можно только хлеб, соль, орехи, мед, сырые фрукты и овощи.
Во вторник и четверг лучше есть горячую пищу без масла.
В субботу и воскресенье допускается вино.