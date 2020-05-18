Более 70 медработников заразились COVID-19 в Алтайском крае

Из общего числа 5 человек — работники частных клиник. В основном это средний и младший медперсонал, сообщил министр. Он подчеркнул, что изначально власти говорили о том, что медработники находятся в группе риска.

36 человек уже завершили лечение и выписаны. Заболевание протекало в легкой степени тяжести.

Также Дмитрий Попов добавил, что правительство вместе с Фондом социального страхования работает по определению круга заболевших медиков, чтобы начать страховые выплаты, которые предусмотрены постановлением правительства РФ.

Всего в Алтайском крае на 18 мая зафиксировано 970 случаев заболевания COVID-19, выписан 471 человек, четверо скончались.