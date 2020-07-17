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Жизнь

Медсестру оштрафовали за визит в больницу депутатов-единороссов с тапочками

В Забайкалье медсестру сделали крайней после того, как в больницу несмотря на карантин прошли два депутата, пишет «Сибирь.Реалии».

Медсестра, 1914-1916
Медсестра, 1914-1916
www.facebook.com/klimbim

Депутаты регионального заксобрания Сокто Мажиев и Алексей Саклаков прибыли в моностационар с целью передать маски, книги и тапочки. С ними также был представитель религиозной организации.

Позже выяснилось, что такой визит — нарушение санитарно-эпидемиологического режима.

В итоге суд признал виновной медсестру моностационара в Моготуйском районе. Ее обвинили в нарушении карантина.

«Женщина вину не отрицала, пояснила, что она отлучилась за одноразовыми халатами, тапочками, перчатками, бахилами, масками, в период ее отсутствия уборщик служебного помещения пропустила лиц», — рассказали в суде.

По всей строгости наказывать медсестру не стали — назначили штраф в размере 7,5 тыс. рублей. Что, впрочем, в сравнении с зарплатой медработницы — сумма значительная.

Стоит отметить, что женщине грозил штраф в размере от 15 тыс. рублей до 40 тысяч, однако судья вдвое уменьшил минимум.

Последует ли наказание для депутатов и религиозного деятеля, пока неизвестно.

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