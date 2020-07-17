Медсестру оштрафовали за визит в больницу депутатов-единороссов с тапочками

Депутаты регионального заксобрания Сокто Мажиев и Алексей Саклаков прибыли в моностационар с целью передать маски, книги и тапочки. С ними также был представитель религиозной организации.
Позже выяснилось, что такой визит — нарушение санитарно-эпидемиологического режима.
В итоге суд признал виновной медсестру моностационара в Моготуйском районе. Ее обвинили в нарушении карантина.
«Женщина вину не отрицала, пояснила, что она отлучилась за одноразовыми халатами, тапочками, перчатками, бахилами, масками, в период ее отсутствия уборщик служебного помещения пропустила лиц», — рассказали в суде.
По всей строгости наказывать медсестру не стали — назначили штраф в размере 7,5 тыс. рублей. Что, впрочем, в сравнении с зарплатой медработницы — сумма значительная.
Стоит отметить, что женщине грозил штраф в размере от 15 тыс. рублей до 40 тысяч, однако судья вдвое уменьшил минимум.
Последует ли наказание для депутатов и религиозного деятеля, пока неизвестно.