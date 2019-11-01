Медведь попал в фотоловушку на Алтае

Косолапый заинтересовался установленной аппаратурой. Он решил изучить незнакомый предмет, а заодно попытался его укусить.

Камера пострадала, но карта памяти снимки сохранила.

Специалисты заповедника полагают, что медведь почуял запах человека и счёл это вторжением на свою территорию.

Напомним, в этом году в лесах Алтая встречается множество медведей. Такие случаи фиксировались неоднократно. Некоторые специалисты полагают, что символ русского леса мигрировал на Алтай из горевших лесов Красноярского края и Иркутской области в поисках пищи. Но с этой версией согласны далеко не все учёные.

Скоро медведи будут уходить у зимнюю спячку.