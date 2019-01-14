Медведев назвал новогодние каникулы вредными для экономики

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что две недели новогоднего отдыха плохо влияют на экономику. Такое мнение он высказал на церемонии вручения правительственных премий в области СМИ, пишет ТАСС.

Премьер отметил, что в эти дни люди много и долго «отмечают».

«Вообще у нас праздники очень длинные… Для экономики это плохо, потому что практически 14 дней страна мало чего создает и очень хорошо «отмечает», — сказал Медведев.