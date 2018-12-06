Медведев назвал решение о повышении пенсионного возраста выстраданным

По словам Медведева, это решение «выстраданное». Он заверил, что решение по пенсионному возрасту рассчитано на длительную перспективу, «такие решения часто не пересматриваются».
«Мы понимали, что такого рода решения вызывают отрицательные эмоции. Но здесь нельзя мыслить категориями „нравится — не нравится“. Если так будем мыслить в экономике, превратимся в отсталую страну», — добавил глава правительства.
«Разговор с Дмитрием Медведевым» проходит в 11-й раз, пишет «Росбалт». Председатель правительства отвечал на вопросы телеведущих Петра Толстого («Первый канал»), Сергея Брилёва («Россия 1»), Ирады Зейналовой (НТВ), Ильи Доронова (РБК) и Ириты Мининой («Томское время»).