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Жизнь
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Медведев назвал решение о повышении пенсионного возраста выстраданным

Решение российских властей о пенсионной реформе было самым трудным за последние десятилетия, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 6 декабря в Останкино во время интервью пяти телеканалам.

Премьер-министр Дмитрий Медведев.
Премьер-министр Дмитрий Медведев.
kremlin.ru

По словам Медведева, это решение «выстраданное». Он заверил, что решение по пенсионному возрасту рассчитано на длительную перспективу, «такие решения часто не пересматриваются».

«Мы понимали, что такого рода решения вызывают отрицательные эмоции. Но здесь нельзя мыслить категориями „нравится — не нравится“. Если так будем мыслить в экономике, превратимся в отсталую страну», — добавил глава правительства.

«Разговор с Дмитрием Медведевым» проходит в 11-й раз, пишет «Росбалт». Председатель правительства отвечал на вопросы телеведущих Петра Толстого («Первый канал»), Сергея Брилёва («Россия 1»), Ирады Зейналовой (НТВ), Ильи Доронова (РБК) и Ириты Мининой («Томское время»).

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