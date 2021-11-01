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Жизнь

Медведев оценил ситуацию с коронавирусом в России

Россия с весны находится в пятой фазе пандемии, в статье для «Российской газеты» заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Дмитрий Медведев.
Дмитрий Медведев.
kremlin.ru

Уровень заболеваемости, по его мнению, колеблется на весьма высоком, почти критическом уровне. Коронавирус останется с человечеством надолго, но в ближайшее время ситуацию удастся взять под контроль.

«Хотим мы того или нет, коронавирус вошел в нашу жизнь и останется в ней очень надолго. Даже при условии, что после массового вакцинирования человечество выработает против этой болезни коллективный иммунитет, сохраняется возможность новых локальных вспышек инфекции. Есть все основания полагать, что ситуацию в целом в ближайшие месяцы удастся взять под контроль», — написал Медведев.

Необходимо сохранять постоянную готовность к отражению подобных угроз в будущем, подчеркнул он, а также каждому из нас требуется переосмыслить меру своей личной ответственности за собственное здоровье и безопасность других людей.

«За все, что происходит с нашим миром, и в целом — за судьбу всего человечества», — подытожил зампред.

Ранее президент России Владимир Путин поручил министру здравоохранения Михаилу Мурашко и его заместителям отправиться в регионы с критической ситуацией с коронавирусом.

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