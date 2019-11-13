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Жизнь

Медведев поручил Томенко разобраться с проблемами жителей Бийска и села Санниково

Председатель правительства Дмитрий Медведев поручил Виктору Томенко решить проблемы, о которых ему рассказали жители села Санниково во время прогулки.

Мусор на улицах Бийска
Мусор на улицах Бийска
biwork.ru

В частности они пожаловались на проблемы с водоснабжением.

Telegram-канал «Вы слушала маяк» опубликовал видео, как местная жительница срывающимся голосом просит председателя правительства о помощи.

«Посмотрите, что можно сделать, как его восстановить», — сказал Медведев.

Также председатель правительства обратил внимание на проблемы вывоза мусора в Бийске. «Знаю, что там выходили на министерство. Нужно решать эту проблему.», — сказал Медведев.

Председатель правительства уточнил, что посчитал нужным упомянуть об этом, поскольку совещание проводится в Алтайском крае.

Напомним, Минприроды России обозначило 16 регионов, где образовалась зона риска из-за некачественной работы регоператора. В список попал Алтайский край. В первую очередь тяжелая ситуация с утилизацией мусора сложилась в Бийске. Городская администрация не может заставить пойти на компромисс двух участников рынка.

Компания «Спецобслуживание-Центральное» (регоператор Бийской зоны) и распорядитель бийского полигона компания «Спецобслуживание плюс» находятся в судебных тяжбах. Спор ведется вокруг регламента вывоза, приема и размещения на полигоне твердых бытовых отходов.

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