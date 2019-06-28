Медведев поздравил Панкратова-Черного с 70-летием

Актер покорил сердца людей «редким талантом, удивительным даром перевоплощения, способностью быть органичным и в комедии, и в драме», отметил глава кабмина. И подчеркнул, что в творческой биографии актера есть множество блистательных работ.
Текст телеграммы размещен на сайте правительства.
Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил с 70-летием народного артиста России Александра Панкратова-Черного, пишет АГН «Москва».
«Вы вносите большой вклад в развитие отечественного искусства, приумножение славных традиций русской актерской школы. В Вашей богатой творческой биографии — множество ярких драматических и комедийных ролей в фильмах, ставших классикой нашего кино. Благодаря таланту и неподражаемому обаянию Вы завоевали признание коллег и любовь многочисленных поклонников», — сказал Сергей Собянин.
Актер и режиссер Александр Панкратов-Черный — его настоящая фамилия Гузев — родился в 1949 году в селе Конево Алтайского края. В 1968 году окончил Горьковское театральное училище, после чего служил в Пензенском драматическом театре. В 1975-м окончил режиссерский факультет ВГИКа.
Первая главная роль в картине Карена Шахназарова «Мы из джаза» сделала А. Панкратова-Черного известным на всю страну.
Он сыграл более чем в 100 фильмах. Как режиссер А. Панкратов-Черный снял такие ленты, как «Взрослый сын» (1979), «Похождения графа Невзорова» (1982), «Салон красоты» (1985) и «Система «Ниппель» (1990).
Юбилей на ТВ
Отмечать юбилей любимого артиста телеканалы будут традиционно: документальными лентами («Мужчина без комплексов», ТВЦ, 28 июня, 08:00), телепроектами («Линия жизни», «Культура», 29 июня, 19:40) и художественными фильмами с участием именинника («Зимний вечер в Гаграх», «Культура, 29 июня, 20:35, и «Небеса обетованные», НТВ, 29 июня, 02:45).
Также зрителей ждет спецпроект «К юбилею Александр Панкратова-Черного», который стартует 29 июня в 13:10 на Первом канале.