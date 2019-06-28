Медведев поздравил Панкратова-Черного с 70-летием

Актер покорил сердца людей «редким талантом, удивительным даром перевоплощения, способностью быть органичным и в комедии, и в драме», отметил глава кабмина. И подчеркнул, что в творческой биографии актера есть множество блистательных работ.

Текст телеграммы размещен на сайте правительства.

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил с 70-летием народного артиста России Александра Панкратова-Черного, пишет АГН «Москва».

«Вы вносите большой вклад в развитие отечественного искусства, приумножение славных традиций русской актерской школы. В Вашей богатой творческой биографии — множество ярких драматических и комедийных ролей в фильмах, ставших классикой нашего кино. Благодаря таланту и неподражаемому обаянию Вы завоевали признание коллег и любовь многочисленных поклонников», — сказал Сергей Собянин.