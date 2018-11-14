Медведев утвердил двухэтапную индексацию платы за ЖКХ

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление об особенностях индексации платы за коммунальные услуги в 2019 году, сообщает пресс-служба правительства.

В связи с повышением с 1 января 2019 года ставки НДС с 18% до 20% правительство решило индексировать плату за ЖКХ с 1 января на 1,7% с учетом повышения НДС, а с 1 июля — еще на 2,4% к январским показателям.

«Принятые решения направлены на то, чтобы индексация платы за коммунальные услуги в 2019 году, несмотря на повышение ставки НДС с 1 января 2019 года, не превышала обычный уровень», — говорится в сообщении.

Ранее плата за услуги ЖКХ индексировалась один раз в год на уровне 4%.

Федеральная антимонопольная служба ранее не поддержала предложение по двухэтапному увеличению тарифов на ЖКХ в 2019 году из-за разницы в тарифах по регионам России.