Медведев вступился за бездомных кошек всей России

В российских жилых домах теперь должны держать открытыми продухи (отверстия для вентиляции) в подвалах. Распоряжение подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Для поддержания температурно-влажностного режима управляющие компании (УК) обязаны весь год держать открытым один продух в подвале и в технических подполиях, входящих в состав общего имущества.

Документ размещен на портале правовой информации.

Ранее вице-премьер РФ Виталий Мутко говорил, что эта мера поможет обеспечить гуманное отношение к бездомным животным, в первую очередь к кошкам и котам, которые попали в подвалы.

Глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов поднимал вопрос о доступе бездомных животных в подвальные помещения еще в конце 2017 года, пишет «Росбалт». Он отмечал, что зимой от морозов гибнет множество бездомных животных, потому что не могут попасть через замурованные продухи в подвалы.

Существовала и обратная проблема — кошек замуровывали в подвалах и они гибли, потому что не могли выбраться.