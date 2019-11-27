Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
27 ноября -9°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Жизнь

Медведев вступился за бездомных кошек всей России

В российских жилых домах теперь должны держать открытыми продухи (отверстия для вентиляции) в подвалах. Распоряжение подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Кот в горшке.
Кот в горшке.
altapress.ru

Для поддержания температурно-влажностного режима управляющие компании (УК) обязаны весь год держать открытым один продух в подвале и в технических подполиях, входящих в состав общего имущества.

Документ размещен на портале правовой информации.

Ранее вице-премьер РФ Виталий Мутко говорил, что эта мера поможет обеспечить гуманное отношение к бездомным животным, в первую очередь к кошкам и котам, которые попали в подвалы.

Глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов поднимал вопрос о доступе бездомных животных в подвальные помещения еще в конце 2017 года, пишет «Росбалт». Он отмечал, что зимой от морозов гибнет множество бездомных животных, потому что не могут попасть через замурованные продухи в подвалы.

Существовала и обратная проблема — кошек замуровывали в подвалах и они гибли, потому что не могли выбраться.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость