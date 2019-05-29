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Жизнь

Медведев запретил чиновникам закупать иностранное вино

Премьер Дмитрий Медведев подписал постановление о запрете закупки вин зарубежного производства для нужд государственных и муниципальных учреждений, пишет РБК, Документ опубликован на сайте правительства.

Алкоголь. Застолье.
Алкоголь. Застолье.
СС0

изменения вступают в силу с 1 июля. В частности, попали вина виноградные, игристые, ликерные и фруктовые (плодовые). Это нужно в целях содействия развитию отечественного виноградарства и виноделия, следует из справки к документу.

«Ограничение касается только госзакупок, оно не распространяется на импортные вина, обращающиеся в коммерческом секторе ", — уточняется в справке.

В 2016 году правительство уже запретило закупать ряд продуктов иностранного производства для нужд госучреждений. Среди них — мясная, рыбная и молочная продукция.

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