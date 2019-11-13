Медведеву показали детскую площадку в алтайском селе

13 ноября в селе Санниково председатель правительства Дмитрий Медведев ознакомился с тем, как в рамках национальных проектов улучшают качество жизни сельчан. В частности, премьер-министру показали две площадки — детскую и универсальную спортивную. Об этом сообщили на официальном сайте правительства Алтайского края.

До начала совещания о мероприятиях по развитию сельских территорий, правительственная делегация отправилась в Санниково, чтобы осмотреть социальные объекты.

Дмитрий Медведев в селе Санниково. Антон Федотов , Андрей Каспришин / altairegion22.ru

В сопровождении сибирского полпреда Сергея Меняйло и губернатора Алтайского края Виктора Томенко Дмитрий Медведев посетил детскую площадку, созданную по программе устойчивого развития сельских территорий. Также он встретился с местными жителями.

Дмитрий Медведев в селе Санниково. Антон Федотов , Андрей Каспришин / altairegion22.ru

Потом премьер осмотрел универсальную спортивную площадку, построенную благодаря участию администрации поселения в госпрограмме «Формирование современной городской среды». Площадка предназначена для занятий шестью видами спорта — баскетболом и волейболом, теннисом, мини-футболом, гандболом и городошным спортом.