Медведеву показали детскую площадку в алтайском селе

До начала совещания о мероприятиях по развитию сельских территорий, правительственная делегация отправилась в Санниково, чтобы осмотреть социальные объекты.
В сопровождении сибирского полпреда Сергея Меняйло и губернатора Алтайского края Виктора Томенко Дмитрий Медведев посетил детскую площадку, созданную по программе устойчивого развития сельских территорий. Также он встретился с местными жителями.
Потом премьер осмотрел универсальную спортивную площадку, построенную благодаря участию администрации поселения в госпрограмме «Формирование современной городской среды». Площадка предназначена для занятий шестью видами спорта — баскетболом и волейболом, теннисом, мини-футболом, гандболом и городошным спортом.