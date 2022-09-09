Из приюта Алтайского заповедника двух медвежат выпустили в дикую природу 5 сентября. Об этом рассказали в пресс-службе заповедника.

Медвежат Редиса и Каприза выпустили из Алтайского заповедника в дикую природу.

Животных три месяца готовили к самостоятельной жизни. Напомним, медвежат Редиса и Каприза нашли весной в Ирбейском районе Красноярского края. Их мать убили браконьеры.

В путь к самостоятельной жизни малыши-сироты отправились по волнам Телецкого озера на теплоходе «Зазеркалье».

Медвежат Редиса и Каприза выпустили из Алтайского заповедника в дикую природу. Алтайский заповедник.

Для безопасной транспортировки, уменьшения стресса при перевозке, проведения ветеринарного осмотра, вакцинации и бирковании медвежатам ввели седативные препараты.

Будущие хозяева тайги хорошо перенесли дорогу и прибыли 5 сентября 2022 к одному из самых отдаленных от населенных пунктов мест на заповедном берегу.

Редис и Каприз после пробуждения и прощального угощения в виде яблок скрылись среди деревьев, отправившись в новую жизнь.