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Жизнь

Медвежат Редиса и Каприза выпустили из Алтайского заповедника в дикую природу

Из приюта Алтайского заповедника двух медвежат выпустили в дикую природу 5 сентября. Об этом рассказали в пресс-службе заповедника.

Медвежат Редиса и Каприза выпустили из Алтайского заповедника в дикую природу.
Медвежат Редиса и Каприза выпустили из Алтайского заповедника в дикую природу.
Алтайский заповедник.

Животных три месяца готовили к самостоятельной жизни. Напомним, медвежат Редиса и Каприза нашли весной в Ирбейском районе Красноярского края. Их мать убили браконьеры.

В путь к самостоятельной жизни малыши-сироты отправились по волнам Телецкого озера на теплоходе «Зазеркалье».

Медвежат Редиса и Каприза выпустили из Алтайского заповедника в дикую природу.
Медвежат Редиса и Каприза выпустили из Алтайского заповедника в дикую природу.
Алтайский заповедник.

Для безопасной транспортировки, уменьшения стресса при перевозке, проведения ветеринарного осмотра, вакцинации и бирковании медвежатам ввели седативные препараты.

Будущие хозяева тайги хорошо перенесли дорогу и прибыли 5 сентября 2022 к одному из самых отдаленных от населенных пунктов мест на заповедном берегу.

Редис и Каприз после пробуждения и прощального угощения в виде яблок скрылись среди деревьев, отправившись в новую жизнь.

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