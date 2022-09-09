Медвежат Редиса и Каприза выпустили из Алтайского заповедника в дикую природу.

Животных три месяца готовили к самостоятельной жизни. Напомним, медвежат Редиса и Каприза нашли весной в Ирбейском районе Красноярского края. Их мать убили браконьеры.
В путь к самостоятельной жизни малыши-сироты отправились по волнам Телецкого озера на теплоходе «Зазеркалье».
Для безопасной транспортировки, уменьшения стресса при перевозке, проведения ветеринарного осмотра, вакцинации и бирковании медвежатам ввели седативные препараты.
Будущие хозяева тайги хорошо перенесли дорогу и прибыли 5 сентября 2022 к одному из самых отдаленных от населенных пунктов мест на заповедном берегу.
Редис и Каприз после пробуждения и прощального угощения в виде яблок скрылись среди деревьев, отправившись в новую жизнь.