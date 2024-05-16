Медвежонок-сирота попал на фотоловушки и всех умилил. Фото поделился биосферный заповедник .

В начале сентября прошлого года, в Алтайском заповеднике после четырех месяцев реабилитации на свободу выпустили медвежат-сирот. Один приехал в заповедник из Алтайского края, другой из окрестностей села Артыбаш (Турочакский район Республики Алтай).

У сотрудников заповедника была цель вырастить диких зверей, а не домашних животных. Для этого требовалось провести их реабилитацию по методике Центра спасения медвежат-сирот Пажетновых (Тверская область).

Отмечается, что один из выпущенных медвежат попал в камеру фотоловушки. Это подтверждает, что реабилитация прошла успешно.

Ранее сообщалось, что медвежонка, которого спасли на Алтае, вернули в дикую природу.

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