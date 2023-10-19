19 октября
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Жизнь

МегаФон улучшил связь в посёлке Победим Алтайского края

Устойчивый сигнал мобильного интернета четвертого поколения получили около 1000 жителей посёлка Победим в Алтайском крае. МегаФон модернизировал базовую станцию, увеличив покрытие 4G на близлежащих территориях. Также качество мобильного интернета улучшилось в Зелёном и на отрезке автомобильной дороги федерального значения.

МегаФон улучшил связь в посёлке Победим Алтайского края.
МегаФон улучшил связь в посёлке Победим Алтайского края.
Фото предоставлено компанией «МегаФон».

Посёлок со звучным названием Победим расположен в Топчихинском районе Алтайского края. Расстояние до него от Барнаула по Змеиногорскому тракту чуть более ста километров. Численность населения не превышает тысячи человек. В населённом пункте работает врачебная амбулатория, дом культуры, а также школа. Ранее сигнал связи был неустойчивым и покрывал не всю территорию поселка, — сейчас жители могут спокойно звонить по телефону и пользоваться интернетом как дома, так и на окраине Победима.

Запуск низкочастотного диапазона на базовой станции затронул и ближайший посёлок Зеленый, а также отрезок автомобильной дороги федерального значения А322, известной как «Барнаул — Рубцовск — граница с Казахстаном». Кроме того, улучшилось не только покрытие, но и стабильность, а также устойчивость мобильного интернета в гаджетах сельчан.

Также на территории поселений действует надежная и качественная голосовая связь, как в стандарте 2G, так и по современной технологии VoLTE. С её помощью голос передается по сетям 4G. Аналитики компании отмечают, что в Алтайском крае с начала года таких звонков стало больше на 25%.

Даже в небольших населенных пунктах мы стараемся обеспечить такую же качественную связь, как и в городе, — это вклад в безопасность и комфортные условия жизни на селе. Поэтому инженеры МегаФона ведут планомерный мониторинг сети и проводят модернизацию оборудования там, где это необходимо, — комментирует директор МегаФона в Алтайском крае Мария Занько. — Программа УЦН 2.0 — это проект, который имеет высокую социальную значимость и делает доступными государственные услуги, онлайн-образование, телемедицину и другие современные жизненно важные сервисы.

Модернизация инфраструктуры проводилась по государственной программе УЦН 2.0 в Алтайском крае.

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