«МегаФон» увеличил чистую прибыль на фоне вызовов пандемии и спада в экономике

Оператор связи «МегаФон» представил финансовые итоги I квартала 2020 года. Компания увеличила сервисную выручку, OIBDA и чистую прибыль, несмотря на снижение доходов от роуминга и розничной сети.

Сервисная выручка в первом квартале увеличилась на 0,9%, до 73,4 млрд рублей. Точками роста стали услуги фиксированной связи в корпоративном сегменте, а также от услуги мобильной передачи данных.

Линейка тарифов «Включайся!» и продвижение мобильного интернета, в том числе за счет объединения продуктов с партнерами, позволили увеличить выручку от передачи данных на 9,9%. Это произошло несмотря на потерю доходов от роуминга, связанную с закрытием границ в марте.

Общая выручка также снизилась из-за того, что власти ряда регионов приняли решение полностью закрыть салоны связи из-за пандемии коронавируса. По этой причине выручка от продаж оборудования и аксессуаров за I квартал снизилась на 16,3%, а среднее число посетителей в салонах связи «МегаФона» в марте сократилось на 23%.

Несмотря на сокращение выручки, компания в первом квартале увеличила показатель OIBDA на 2,2%. При этом чистая прибыль выросла на 136,5%. Это обусловлено снижением затрат, в том числе на продажи и маркетинг, а также повышением операционной эффективности.

«МегаФон» представил финансовые итоги I квартала 2020 года. ПАО «МегаФон»

Капитальные затраты компании на развитие сети (CAPEX) составили 11,5 млрд рублей, что на 44,4% больше аналогичного периода прошлого года. Темп роста строительства базовых станций по сравнению с первым кварталом 2019 года составил 14%, а в стандарте 4G/LTE — 35%.

За первый квартал 2020 года введены в эксплуатацию порядка 3,5 тыс. новых базовых станций в стандарте LTE и LTEA dvanced. Нагрузка на сеть связи в марте резко выросла из-за перехода абонентов в режим самоизоляции и на удаленную работу. Эта ситуация потребовала от компании увеличения расходов на инфраструктуру ради сохранения качества услуг.

Количество пользователей передачи данных в сети «МегаФона» в России увеличилось на 3,0%, до 34,8 млн человек, что составляет 46,3% от общей базы. Вместе с этим число зарегистрированных 4G-устройств в сети оператора увеличилось на 20% и составило более 35млн.

Геворк Вермишян,

генеральный директор компании , подвел итоги квартала:

— Основные показатели первого квартала сохраняют положительную динамику, несмотря на влияние, которое оказывают на отрасль события, связанные с эпидемиологической ситуацией в России и мире. «МегаФон» оперативно перестроил внутренние процессы для организации работы персонала в новых условиях, перевел более 14 000 сотрудников на удаленную работу, при этом все подразделения компании работают в усиленном режиме.

Никита Орлов,

финансовый директор компании , прокомментировал финансовые результаты квартала: