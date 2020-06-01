«МегаФон» увеличил чистую прибыль на фоне вызовов пандемии и спада в экономике

Сервисная выручка в первом квартале увеличилась на 0,9%, до 73,4 млрд рублей. Точками роста стали услуги фиксированной связи в корпоративном сегменте, а также от услуги мобильной передачи данных.
Линейка тарифов «Включайся!» и продвижение мобильного интернета, в том числе за счет объединения продуктов с партнерами, позволили увеличить выручку от передачи данных на 9,9%. Это произошло несмотря на потерю доходов от роуминга, связанную с закрытием границ в марте.
Общая выручка также снизилась из-за того, что власти ряда регионов приняли решение полностью закрыть салоны связи из-за пандемии коронавируса. По этой причине выручка от продаж оборудования и аксессуаров за I квартал снизилась на 16,3%, а среднее число посетителей в салонах связи «МегаФона» в марте сократилось на 23%.
Несмотря на сокращение выручки, компания в первом квартале увеличила показатель OIBDA на 2,2%. При этом чистая прибыль выросла на 136,5%. Это обусловлено снижением затрат, в том числе на продажи и маркетинг, а также повышением операционной эффективности.
Капитальные затраты компании на развитие сети (CAPEX) составили 11,5 млрд рублей, что на 44,4% больше аналогичного периода прошлого года. Темп роста строительства базовых станций по сравнению с первым кварталом 2019 года составил 14%, а в стандарте 4G/LTE — 35%.
За первый квартал 2020 года введены в эксплуатацию порядка 3,5 тыс. новых базовых станций в стандарте LTE и LTEA dvanced. Нагрузка на сеть связи в марте резко выросла из-за перехода абонентов в режим самоизоляции и на удаленную работу. Эта ситуация потребовала от компании увеличения расходов на инфраструктуру ради сохранения качества услуг.
Количество пользователей передачи данных в сети «МегаФона» в России увеличилось на 3,0%, до 34,8 млн человек, что составляет 46,3% от общей базы. Вместе с этим число зарегистрированных 4G-устройств в сети оператора увеличилось на 20% и составило более 35млн.
Геворк Вермишян,
генеральный директор компании, подвел итоги квартала:
— Основные показатели первого квартала сохраняют положительную динамику, несмотря на влияние, которое оказывают на отрасль события, связанные с эпидемиологической ситуацией в России и мире.
«МегаФон» оперативно перестроил внутренние процессы для организации работы персонала в новых условиях, перевел более 14 000 сотрудников на удаленную работу, при этом все подразделения компании работают в усиленном режиме.
Никита Орлов,
финансовый директор компании, прокомментировал финансовые результаты квартала:
— В первом квартале мы вместе с нашими абонентами и мировым сообществом оказались в беспрецедентной ситуации глобальной пандемии. При том что исключительная важность надежной и качественной связи в этот период вышла на первый план и трафик передачи данных и голоса в марте вырос, сдерживающим фактором в отношении роста общей выручки стали ограничения на работу салонов розничной торговли вплоть до закрытия части точек продаж.
Также начиная с марта мы, как любой крупный бизнес, проходили процесс адаптации к новым условиям и дополнительным затратам, связанным с обеспечением безопасности и благополучия наших сотрудников и абонентов.