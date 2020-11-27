Меган Маркл потеряла второго ребенка

Герцогиня Сассекская Меган Маркл рассказала, как потеряла своего второго ребенка. Переживаниями о случившемся она поделилась в статье для New York Times.

Трагедия в семье принца Гарри и Меган Маркл произошла в июле этого года, но только сейчас стали известны подробности. Как пишет сама герцогиня, выкидыш ничего не предвещало.

«Это июльское утро началось так же, как и все остальные: приготовить завтрак, покормить собак, собрать волосы в хвост до того, как я выну сына из кроватки. После того как я поменяла его подгузник, почувствовала сильную боль. Я упала на пол, сжимая в руках Арчи, напевая колыбельную, чтобы успокоить нас обоих. Сжимая в руках своего первенца, я нала, что теряю второго ребенка», — написала Маркл.

В больничной палате пережить боль утраты ей помог муж. На каком сроке произошел выкидыш — не уточняется.

Напомним, что первый ребенок принца Гарри и Меган Маркл, которого назвали Арчи Харрисон Маунтбеттен-Виндзор, родился в мае 2019 года.