Как возлагали цветы на Мемориал Славы в Барнауле — большой фоторепортаж altapress.ru

Память погибших в Великой Отечественной войне пришли почтить губернатор Алтайского края Виктор Томенко, глава города Вячеслав Франк и другие чиновники.
Почетный караул дал в честь героев войны оружейный залп.
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9 мая в 9:00 состоялась церемония возложения цветов на Мемориал Славы в Барнауле. Кадры начала празднования Дня Победы покажет altapress.ru.
Память погибших в Великой Отечественной войне пришли почтить губернатор Алтайского края Виктор Томенко, глава города Вячеслав Франк и другие чиновники.
Почетный караул дал в честь героев войны оружейный залп.
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