Мемориал Воину-освободителю посвятили героям Сибири и открыли в российском городе

Мемориал Воину-освободителю открыли в Кемерово 3 ноября. Он посвящен героям-сибирякам, победившим нацизм. Об этом сообщает АКЗС.

Прообразом памятника Воина-освободителя стал старший сержант, житель Кузбасса Николай Масалов. Он вынес из-под обстрела трехлетнюю немецкую девочку во время штурма Берлина 30 апреля 1945 года.

Первый момент Воину-освободителю появился в Трептов парке в Берлине. Его создал знаменитый советский скульптор Евгений Вучетич.

Точную копию памятника воссоздали в Кузбассе, когда узнали, что Масалова лишили звания почетного гражданина Берлина. Инициативу поддержал президент РФ Владимир Путин.

Скульптуру 12-метрового солдата с ребенком на руках изготовили за 9 месяцев. Она стоит на берегу Томи рядом с Кемеровским президентским кадетским училищем.

На торжественную церемонию прибыли представители 14 регионов. В их числе и председатель комитета АКЗС по аграрной политике, природопользованию и экологии Сергей Серов и заместитель Председателя Правительства Алтайского края Игорь Степаненко.