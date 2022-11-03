3 ноября
﻿
Жизнь

Мемориал Воину-освободителю посвятили героям Сибири и открыли в российском городе

Мемориал Воину-освободителю открыли в Кемерово 3 ноября. Он посвящен героям-сибирякам, победившим нацизм. Об этом сообщает АКЗС.

Мемориал Воину-освободителю
Мемориал Воину-освободителю
АКЗС

Прообразом памятника Воина-освободителя стал старший сержант, житель Кузбасса Николай Масалов. Он вынес из-под обстрела трехлетнюю немецкую девочку во время штурма Берлина 30 апреля 1945 года.

Первый момент Воину-освободителю появился в Трептов парке в Берлине. Его создал знаменитый советский скульптор Евгений Вучетич.

Точную копию памятника воссоздали в Кузбассе, когда узнали, что Масалова лишили звания почетного гражданина Берлина. Инициативу поддержал президент РФ Владимир Путин.

Скульптуру 12-метрового солдата с ребенком на руках изготовили за 9 месяцев. Она стоит на берегу Томи рядом с Кемеровским президентским кадетским училищем.

На торжественную церемонию прибыли представители 14 регионов. В их числе и председатель комитета АКЗС по аграрной политике, природопользованию и экологии Сергей Серов и заместитель Председателя Правительства Алтайского края Игорь Степаненко.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость