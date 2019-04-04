Менеджер «Ростелекома» из Алтайского края победил в российском конкурсе лучших руководителей

Андрей Хайдуков вошел в число победителей. Источник: ПАО «Ростелеком»

Андрей Хайдуков работает в отрасли телекоммуникаций 16 лет, 12 из них — на руководящих позициях. «Любая задача должна решаться поэтапно, с обозначением времени и объемов работ. Не разобрался сам — не думай, что разберутся без тебя. Будь компетентен в тех вопросах, по которым идет дискуссия. И, конечно, систематический контроль за качеством работ подчиненных», — делится принципами своего руководства в «Ростелекоме» Андрей Хайдуков. «Участием в федеральном конкурсе я хотел получить независимую оценку себя как руководителя. Приятно, что она оказалась высокой», — сказал победитель.

Конкурс из пяти этапов стартовал 18 мая 2018 года и завершился в феврале текущего года. Из 30 тысяч участников победителями стали 548 российских руководителей. Медаль победителя конкурса для Андрея Хайдукова организаторы передали в «Ростелеком», дипломом его поздравили в администрации Алейского района, а почетную грамоту на торжественной церемонии награждения вручил министр цифрового развития и связи Алтайского края Евгений Зрюмов.

Сергей Лавренюк,

директор Алтайского филиала «Ростелекома»:

Работать руководителем технического подразделения в «Ростелекоме» — значит одновременно решать десятки разноплановых задач, управлять коллективом численностью 200 человек и ежедневно держать ситуацию под личным контролем. В Алтайском филиале с этой ролью успешно справляются десять менеджеров. Андрея Хайдукова отличает активная позиция. Его инициативы по улучшению производственных процессов в МЦТЭТ Алейска применяются в других подразделениях филиала и компании.

Организатором конкурса выступило Управление кадровой политики и развития профессиональных компетенций Межрегионального центра качества и инноваций. Цель мероприятия — выявление и поддержка перспективных руководителей, предоставление им дополнительных возможностей на федеральном уровне. По заявлению представителей Центра, конкурсные материалы будут предложены федеральным органам власти при разработке стратегии развития страны и, возможно, войдут в историю как примеры удачных законотворческих инициатив.

Справка

Кроме алтайского менеджера победителями конкурса стали еще шесть представителей «Ростелекома». Это руководители подразделений Красноярского, Тамбовского, Смоленского, Пензенского, Краснодарского филиалов и филиала компании в Чувашской Республике.