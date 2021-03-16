Менее 10 человек с коронавирусом умерли в Алтайском крае за сутки. Впервые за долгое время

Подтвердилось еще 115 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровело 118 пациентов.
321 пациент в тяжелом состоянии, 106 из них на ИВЛ.
Всего в госпиталях с коронавирусом лечатся 1 376 человек и 461 с вирусной пневмонией.
Общее число заболевших с начала пандемии в крае составляет 45 512 человек. Выздоровели всего 40 617 пациентов. Умерло 2 521 человек, все взрослые.
Новые случаи
- Барнаул — 28,
- Бийск — 13,
- Рубцовск — 10,
- Камень-на-Оби — 7,
- Павловский район — 5,
- Славгород, Бийский, Поспелихинский, Родинский районы — по 4 заболевших,
- Заринск, Новоалтайск, Крутихинский район — по 3 заболевших,
- Алейск, Немецкий национальный, Ребрихинский, Романовский, Рубцовский, Тальменский, Топчихинский районы — по 2 заболевших,
- Алейский, Благовещенский, Быстроистокский, Волчихинский, Красногорский, Кулундинский, Первомайский, Тогульский, Троицкий, Усть-Калманский, Усть-Пристанский, Чарышский, Шелаболихинский районы — по 1 заболевшему.