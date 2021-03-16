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Жизнь

Менее 10 человек с коронавирусом умерли в Алтайском крае за сутки. Впервые за долгое время

Впервые за долгие месяцы в Алтайском крае число связанных с коронавирусом летальных случаев за день составило менее 10. По данным оперштаба на 16 марта, за сутки умерло 9 пациентов, во всех случаях причиной гибели стал COVID-19.

Пандемия. Коронавирус.
Пандемия. Коронавирус.
unsplash.com.

Подтвердилось еще 115 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровело 118 пациентов.

321 пациент в тяжелом состоянии, 106 из них на ИВЛ.

Всего в госпиталях с коронавирусом лечатся 1 376 человек и 461 с вирусной пневмонией.

Общее число заболевших с начала пандемии в крае составляет 45 512 человек. Выздоровели всего 40 617 пациентов. Умерло 2 521 человек, все взрослые.

Новые случаи

  • Барнаул — 28,
  • Бийск — 13,
  • Рубцовск — 10,
  • Камень-на-Оби — 7,
  • Павловский район — 5,
  • Славгород, Бийский, Поспелихинский, Родинский районы — по 4 заболевших,
  • Заринск, Новоалтайск, Крутихинский район — по 3 заболевших,
  • Алейск, Немецкий национальный, Ребрихинский, Романовский, Рубцовский, Тальменский, Топчихинский районы — по 2 заболевших,
  • Алейский, Благовещенский, Быстроистокский, Волчихинский, Красногорский, Кулундинский, Первомайский, Тогульский, Троицкий, Усть-Калманский, Усть-Пристанский, Чарышский, Шелаболихинский районы — по 1 заболевшему.
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