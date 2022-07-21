«Меня все равно казнили». История педагога из алтайского села, которую обвинили в показе антироссийского мультика детям

Новости о Юлии Шлыковой, теперь уже бывшей учительнице средней школы села Бобровка, прогремели по всей стране. Якобы она хотела показать детям антироссийский мультфильм. Однако его ребята так и не увидели. Но Юлии все равно пришлось уволиться. Корреспондент altapress.ru разобрался в том, что все-таки произошло в сельской школе, и как теперь живет Шлыкова.

Краткое содержание

Патриотическое воспитание

Над Бобровской школой развевается флаг России. У дверей толпа шумного народа — мамы учеников кругом обступили Юлию Шлыкову.

Мы с ней проходим в кабинет директора. Над письменным столом — портрет Владимира Путина. Обои на стенах комнаты потертые, а отопительные трубы немного покрыты ржавчиной. Школе 85 лет.

В какой-то момент нашей беседы Юлия скажет: «Я за все патриотические мероприятия отвечала. Конечно, дети должны знать историю своей страны. И мой долг, как учителя, ее правильно донести. Чтобы не нахватались, чего попало, в соцсетях».

Бывшая учительница Бобровской средней школы Юлия Шлыкова. Предоставлено altapress.ru.

В марте 2022 года учитель получила рассылку из комитета администрации Первомайского района по образованию. В ней были презентация и конспект для проведения урока на тему «Братство славянских народов».

Юлия Шлыкова,

бывший учитель Бобровской средней школы:

В мои задачи, как заместителя по воспитательной работе, входило формирование комплекса материалов на основе присланного. Чтобы я и мои коллеги могли доступно объяснить ребятам происходящее на Украине.

Для младшеклассников Юлия часто подбирала мультфильмы. Педагог считает, что с их помощью ученики могут усвоить необходимое легко и быстро. Этот классный час не стал исключением. На просторах интернета нашлось видео про Ваню и Миколу.

Школа. Учеба. СС0.

Сюжет оригинального ролика следующий. Жили-были Ваня (был одет в цвета флага РФ) и Коля (носил цвета флага Украины). Мальчики всегда играли вместе, а потом пошли в школу. Ваня часто заступался за Колю, потому что был сильнее. Но в какой-то момент Коля захотел перейти в другой класс и попросил называть его Миколой. Ваня согласился. Потом Микола стал общаться с новыми друзьями и вдруг начал обижать прежних одноклассников. Ваня объяснял ему, что так делать нельзя. На словах Микола соглашался, а на деле продолжал драки. Тогда Ваня решил отобрать у друга палку, чтобы тот не бил остальных. Ребята вокруг подняли шум, что Ваня плохой и все решает кулаками. Мальчик пытался объясниться, что просто отобрал «оружие». Но ему никто не поверил. Потому что Микола кричал, что его бьют.

Школа. Учеба. СС0.

«Естественно, прежде чем прислать ролик в общий преподавательский чат, я его посмотрела, — говорит женщина. — Там не было никакого мата и жестокости. Только объяснялись цели спецоперации».

Готовый пакет материалов Шлыкова отправила учителям. Она продолжает: «На следующий день коллега сказала мне, что в видео присутствует нецензурная брань».

Без мультиков

По словам собеседницы, сразу после этого она написала в беседу педагогов, чтобы ролик ни в коем случае не включали детям. И извинилась перед коллективом. Уточняет, что про антироссийский характер материала ничего не знала: «Я все делала с рабочего компьютера. На каждом фильтры стоят. И подумать не могла, что что-то случится».

Работа. Женщина. Компьютер. СС0

Однако ссылка, которую Шлыкова вставила в письмо для коллег, вела к совершенно другому видео. Там тоже есть Ваня и Микола, а также попытка оформить анимацию под оригинал. Помимо бранных слов, в мультфильме содержатся сцены физического насилия.

Классные часы благополучно прошли в Бобровской школе 23 марта. Антироссийскую ленту про Ваню и Миколу никто из учеников не увидел.

Владимир Коротенко,

директор Бобровской средней школы:

2 мая мне позвонил врио главы администрации Первомайского района и спросил, что происходит в школе. Я сначала не понял, о чем речь. Потом со мной связались сотрудники ФСБ, и стало ясно, что дело в рассылке учителям.

Школа. Учеба. СС0.

Обращения и проверки

6 мая в школу пришли сотрудники ФСБ и прокуратуры Первомайского района.

В ответе регионального министерства образования на обращение одной из родительниц Светланы Ивановой (имя и фамилия изменены — Прим. ред.) говорится:

«С целью выяснения обстоятельств заместителем главы района, председателем комитета по образованию, заместителем председателя комитета по образованию организован выезд для проведения служебного расследования. Одновременно в школе работали представители прокуратуры района, следователи правоохранительных органов. В настоящее время ведется расследование».

Бывшая учительница Бобровской средней школы Юлия Шлыкова. Предоставлено altapress.ru.

Проверяющие опросили всех учителей. Шлыкова показала содержимое рабочего компьютера и историю браузера. Объяснила, что посмотрела ролик только перед отправкой коллегам.

Юлия Шлыкова,

бывший учитель Бобровской средней школы:

Позже мне в минобре края объяснили, что произошла кибератака. И ссылка с верным мультиком заменилась на другую. Еще сказали, что моей вины в случившемся не видят.

Комитет администрации Первомайского района по образованию пока не ответил на запрос altapress.ru по поводу этих сведений. Тем временем, поручение о разного рода проверках, которые необходимо провести в школе, спустилось из Генеральной прокуратуры в районную.

Прокуратура Алтайского края. altapress.ru

«В прокуратуру края поступило поручение Генеральной прокуратуры РФ о проведении проверки по информации о том, что педагогам Бобровской средней школы рекомендовано показать детям мультфильм антироссийского характера», — сказано в поручении прокурору Первомайского района.

Владимир Коротенко по поводу бесконечных проверок говорит: «Сами видите, здание у нас старое. Есть нюансы. Госпожнадзор выписал штраф в 15 тыс. рублей». И бросает взгляд на изношенные трубы и обои в своем кабинете.

Потом рассказывает про предстоящий ремонт крыши и в конце произносит: «Всегда можно найти, к чему придраться».

Школа. Учеба. СС0.

Уход учителя

Юлия Шлыкова переехала в Бобровку в 2015 году. До этого только время от времени гостила у родственников. Но однажды решила навсегда уехать из Барнаула.

Новой учительнице сельские родители и дети не доверяли. Карьеру пришлось строить с нуля, несмотря на большой педагогический опыт.

Женщина вспоминает: «Я репутацию нашла не где-то. Поначалу у меня был самый малочисленный класс. А сейчас у меня вообще целая армия защитников-родителей».

Бывшая учительница Бобровской средней школы Юлия Шлыкова. Предоставлено altapress.ru.

Так, от педагога начальных классов она продвинулась сначала до учителя по химии, а затем до заместителя по воспитательной работе.

Владимир Коротенко,

директор Бобровской средней школы:

Далеко не каждый сотрудник будет, помимо проведения уроков, водить ребят в походы, театры, да еще и привлекать к этому мам и пап. Все это, я считаю, колоссальный труд, который под силу единицам. Конечно, по моему мнению, Шлыкова допустила грубую ошибку, когда не пересмотрела ролик после отправки. Но я верю, что это произошло не умышленно, а случайно. Поэтому буду поддерживать ее до конца.

3 июня, в разгар проверок, Юлия написала заявление об увольнении по собственному желанию. Представители всевозможных ведомств с этого момента больше не приезжали в школу.

Рассказывая об уходе, собеседница не выдерживает и отворачивается от меня, чтобы вытереть слезы. Еле слышно шепчет: «Простите».

Я вижу профиль ее лица. Копна светлых кудрявых волос. Уставшие красные глаза.

Между тем, за дверью не стихают родительские голоса. Там прямо во время нашей встречи со Шлыковой матери школьников сокрушаются по поводу ухода учительницы. В интонациях чувствуется возмущение.

Бывшая учительница Бобровской средней школы Юлия Шлыкова. Предоставлено altapress.ru.

После короткой паузы женщина продолжает.

Юлия Шлыкова,

бывший учитель Бобровской средней школы:

Я была вынуждена уволиться. Мне силовики прямо сказали, что я не имею права преподавать. Причем только здесь, в Бобровке. А в других населенных пунктах — пожалуйста. Моя позиция такова: если я в чем-то виновата, докажите. Я хочу добиться справедливости. И уезжать отсюда не собираюсь. Понимаете, получается, что ничего непоправимого не случилось, поскольку дети не увидели антироссийский мультик. Но меня все равно казнили.

Карьера. Бизнес. СС0

Что о Юлии Шлыковой писали СМИ

К примеру, на Regnum вышла публикация с заголовком «Учителя хотели показать детям садистский антироссийский мультфильм». Там звучали словосочетания «пробандеровская дикость» и не только. Отметим, что, судя по формулировкам в материалах, представители издания с самой Шлыковой не общались.

Ремиссия и риск

Через некоторое время открылись новые обстоятельства. «К административной ответственности меня не привлекли. Правоохранители сделали вывод, что умысла у меня не было», — говорит женщина.

Собеседница предполагает, что ее хотели сместить с приличной должности.

Юлия Шлыкова,

бывший учитель Бобровской средней школы:

Люди, которые все это затеяли, явно знают о моем состоянии здоровья. В августе у меня завершилось длительное лечение от онкологического заболевания. Сейчас нахожусь в ремиссии. У меня инвалидность второй группы. Любой стресс может повлиять на самочувствие.

Выдохнув, женщина говорит, что, когда ситуация разрешится, она обязательно поедет на отдых с семьей. Родных детей у Шлыковой двое, а школьных — больше 40. Она была руководителем двух классов.

«Я, честно скажу, не голодаю. Муж работает. Дело не в деньгах, а в справедливости. Я знаю, что хорошо делаю свою работу», — произносит сквозь слезы.

Бывшая учительница Бобровской средней школы Юлия Шлыкова. Предоставлено altapress.ru.

Что сделали родители

В кабинет входят одна за одной мамы учеников Юлии Шлыковой. Стульев на всех не хватает. Директор заботливо приносит дополнительные из других кабинетов.

В помещении становится тесно. Каждая пришедшая рвется высказаться. Начинает одна и тут же наперебой продолжает другая. Говорят громко, жестикулируют резко и размашисто.

Мамы рассказывают, что создали инициативную группу, а все ее участники — петицию в защиту ушедшего педагога. Документ побывал в школе, в домах жителей, в магазинах. Сегодня в нем 200 подписей.

Подпись. Pixabay.com

Бумагу инициативные родители направили в минобр региона, краевую и районную прокуратуру. Обещают, что это еще не все места.

И боятся, что если в сентябре не появятся заместитель по воспитательной работе и учитель химии, школа закроется.

В ней получают среднее образование 440 человек, а трудятся — 29. На уроки приезжают мальчики и девочки в том числе из соседних сел — Рассказихи и Сосновки.

Директор не разделяет народного беспокойства. Однако отмечает, что на освободившуюся вакансию соискателей пока нет. И, по его словам, не факт, что появятся. Нагрузка на такой должности внушительная, как отмечает руководитель учебного учреждения.

Наука , образование. CC0

Что говорит Светлана Иванова

— Я всегда относилась к Юлии Шлыковой снисходительно в связи с ее заболеванием. Неприязни к ней не испытывала.

Мне звонили педагоги по тем или иным вопросам. Я всем говорила, что нужно к больному человеку относиться с пониманием, что бы она ни делала. Честно говоря, я всегда была за то, чтобы у нее были четко нормированные нагрузки. И пыталась это объяснить директору школы.

На мои замечания Шлыкова всегда реагировала очень бурно и эмоционально, если не сказать истерично. Я, конечно, проявляла терпение.

Но ситуация с этим фашистским мультиком возмутила меня до глубины души. Я уверена, что по ошибке Юлия такого сделать не могла. У меня волосы дыбом встают от мысли, что мой ребенок чуть не увидел этот ролик. А мой дед, между прочим, в Сталинграде контузию получил в годы Великой Отечественной.

Произошедшее в школе привело в шок не только меня, но и других родителей. Дальше разбираться с этим должны специально обученные люди.

Чего хочет Юлия Шлыкова

На данный момент бывшая сотрудница Бобровской школы с помощью адвоката пытается добиться возбуждения уголовного дела в отношении Светланы Ивановой по статьям о клевете и унижении человеческого достоинства.

По словам женщины, с момента начала разбирательств, у нее накопилось целое облачное хранилище с оскорбительными сообщениями от Ивановой. Причем, присылала она их не в личку, а в общий сельский чат в WhatsApp. В них она называет педагога «оно» и «существо».

Мессенджеры. СС0

Пока Шлыкова получает отказы в ведомствах. Правоохранители не находят состава преступления.

Адвокат Юлии поделился с корреспондентом altapress.ru дальнейшими планами: «Сейчас мы собираем документы, чтобы подать иск в мировой суд. Также планируем провести независимую лингвистическую экспертизу речи Ивановой».