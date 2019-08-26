Мэр алтайского города решил пить чай с жителями и говорить по душам

Глава Рубцовска Дмитрий Фельдман раз в месяц будет встречаться с жителем города, который задаст ему самый интересный вопрос через редакцию местной газеты. Одна такая встреча уже прошла. Мэр обсудил «культурные проблемы» с артистом Рубцовского драматического театра Сергеем Волобуевым, пишет пресс-служба администрации города.

Об идее еще в июле объявила редакция газеты «Местное время». Назвали проект: «С главой за чашкой чая: разговор по душам».

Рубцовчане могут отправить по три вопроса главе города, а мэр определяет самые интересные из них и встречается с автором в неформальной обстановке за чашкой чая.

Дмитрий Федльман пьет чай с жителем Рубцовска. rubadm.ru

Всего в редакцию с вопросами обратились 12 горожан. Свой выбор Фельдман остановил на вопросах, заданных Сергеем Волобуевым. «Без галстуков» они обсудили происходящие в городе изменения и проблемы сферы культуры.