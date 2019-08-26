Мэр алтайского города решил пить чай с жителями и говорить по душам

Об идее еще в июле объявила редакция газеты «Местное время». Назвали проект: «С главой за чашкой чая: разговор по душам».
Рубцовчане могут отправить по три вопроса главе города, а мэр определяет самые интересные из них и встречается с автором в неформальной обстановке за чашкой чая.
Всего в редакцию с вопросами обратились 12 горожан. Свой выбор Фельдман остановил на вопросах, заданных Сергеем Волобуевым. «Без галстуков» они обсудили происходящие в городе изменения и проблемы сферы культуры.
«Встреча за чашкой продолжалась почти полтора часа, оба участника остались очень довольны полученным результатом», — отмечают в мэрии.