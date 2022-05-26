Мэр Барнаула определил дату начала пляжного сезона

Закончится купальный сезон, согласно документу, 25 августа.
Официально разрешат купаться пока только в двух местах:
- пляж «Городской» — Правобережный тракт, 10,
- пляж «Водный мир» — Правобережный тракт, 39.
Компания «Северный порт» при участии Барнаульского участка водных путей провела работы по дноуглублению водной акватории перед пляжем и отсыпке 40 тысяч куб. м чистого песка.
Также уже есть подрядчик для подготовки пляжа на острове Помазкин к открытию.
«Сейчас здесь проводятся работы по очистке территории, готовят места для мусорных контейнеров. Проведена акарицидная обработка территории пляжа. Запланированы работы по организации спасательного поста, ревизии водопроводных систем, установке питьевых фонтанчиков», — сообщают в мэрии.
Специалисты Роспотребнадзора проведут исследования питьевой, речной воды и песка.
Завершить работы планируют 10 июня.