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Жизнь

Мэр Барнаула определил дату начала пляжного сезона

Пляжный сезон в Барнауле начнется 10 июня, соответствующее постановление подписал глава города Вячеслав Франк. Пляжи уже готовят. В этом году планируется обновить песок.

Открытие городского пляжа на острове Помазкин в Барнауле. 29 июня 2019 год
Открытие городского пляжа на острове Помазкин в Барнауле. 29 июня 2019 год
Ирина Пергаева

Закончится купальный сезон, согласно документу, 25 августа.

Официально разрешат купаться пока только в двух местах:

  • пляж «Городской» — Правобережный тракт, 10,
  • пляж «Водный мир» — Правобережный тракт, 39.

Компания «Северный порт» при участии Барнаульского участка водных путей провела работы по дноуглублению водной акватории перед пляжем и отсыпке 40 тысяч куб. м чистого песка.

Также уже есть подрядчик для подготовки пляжа на острове Помазкин к открытию.

«Сейчас здесь проводятся работы по очистке территории, готовят места для мусорных контейнеров. Проведена акарицидная обработка территории пляжа. Запланированы работы по организации спасательного поста, ревизии водопроводных систем, установке питьевых фонтанчиков», — сообщают в мэрии.

Специалисты Роспотребнадзора проведут исследования питьевой, речной воды и песка.

Завершить работы планируют 10 июня.

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