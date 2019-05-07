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Жизнь

Мэр Барнаула распорядился завершить отопительный сезон

Сергей Дугин подписал постановление о завершении отопительного сезона в Барнауле с 7 мая. Ресурсоснабжающие организации должны повсеместно отключить отопления, сообщает сайт города.

Отопление.
Отопление.
СС0

Отопительный сезон завершили в связи с тем, что среднесуточная температура воздуха в течение последних пяти дней не опускалась ниже плюс восьми градусов.

Как и в прошлые годы, собственники жилых и нежилых помещений были вправе принять решение о досрочном отключении систем теплоснабжения. Некоторые так и поступили.

С 13 мая начнутся гидравлические испытания теплосетей по контуру ТЭЦ-3. Воду отключат до 5 июня — больше, чем на три недели. По контуру ТЭЦ-2 отключение горячей воды произойдет с 17 июня по 10 июля.

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