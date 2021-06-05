Мэр Барнаула заявил, что готов к любому развитию событий в Затоне

Глава администрации Барнаула Вячеслав Франк провел выездное совещание в пригородном микрорайоне Затон. По итогам работы он заявил: «Мы готовы к любому развитию ситуации».

С 28 мая на территории микрорайона действует режим повышенной опасности. Это связано с повышением уровня воды в Оби.

По состоянию на 5 июня уровень воды составил 571 см выше нуля водомерного поста. Уже подтоплены 91 земельный участок и 10 участков дорог.

Обстановка остается напряженный в связи с начавшимся похолоданием и дождями. Тем не менее, Вячеслав Франк уверен — ситуация под контролем. Пока не один жилой дом не попал в зону подтопления, сообщает пресс-служба мэрии.

Франк проверил в ходе совещания готовность техники, запас продуктов, медикаментов и бутилированной воды. Отдельное внимание было посвящено своевременному информированию населения на случай ухудшения ситуации.

Глава Барнаула Вячеслав Франк посетил микрорайон Затон. barnaul.org/

Вячеслав Франк,

глава администрации Барнаула:

В микрорайоне проводятся подворовые обходы жителей, вся необходимая информация доводится до населения. В случае повышения уровня воды до отметки в 580−585 см и потери дорожного сообщения для перевозки населения будет задействован водный транспорт. Для этого сформировано расписание работы трех теплоходов, оно совпадает с расписанием движения городского наземного транспорта. До 400 пассажиров каждый из теплоходов может забрать единовременно. Поэтому я считаю, что мы абсолютно готовы к любому развитию ситуации и событий, которые могут происходить.

Ранее жители поселка Затон жаловались на подтопление своих участков.



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