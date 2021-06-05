5 июня 15°C
ВСЕ Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

Мэр Барнаула заявил, что готов к любому развитию событий в Затоне

Глава администрации Барнаула Вячеслав Франк провел выездное совещание в пригородном микрорайоне Затон. По итогам работы он заявил: «Мы готовы к любому развитию ситуации».

Мэр Барнаула Вячеслав Франк проводит совещание в Затоне.
Мэр Барнаула Вячеслав Франк проводит совещание в Затоне.
Пресс-служба мэрии.

С 28 мая на территории микрорайона действует режим повышенной опасности. Это связано с повышением уровня воды в Оби.

По состоянию на 5 июня уровень воды составил 571 см выше нуля водомерного поста. Уже подтоплены 91 земельный участок и 10 участков дорог.

Обстановка остается напряженный в связи с начавшимся похолоданием и дождями. Тем не менее, Вячеслав Франк уверен — ситуация под контролем. Пока не один жилой дом не попал в зону подтопления, сообщает пресс-служба мэрии.

Франк проверил в ходе совещания готовность техники, запас продуктов, медикаментов и бутилированной воды. Отдельное внимание было посвящено своевременному информированию населения на случай ухудшения ситуации.

Глава Барнаула Вячеслав Франк посетил микрорайон Затон.
Глава Барнаула Вячеслав Франк посетил микрорайон Затон.
barnaul.org/

Вячеслав Франк,
глава администрации Барнаула:

В микрорайоне проводятся подворовые обходы жителей, вся необходимая информация доводится до населения. В случае повышения уровня воды до отметки в 580−585 см и потери дорожного сообщения для перевозки населения будет задействован водный транспорт. Для этого сформировано расписание работы трех теплоходов, оно совпадает с расписанием движения городского наземного транспорта. До 400 пассажиров каждый из теплоходов может забрать единовременно. Поэтому я считаю, что мы абсолютно готовы к любому развитию ситуации и событий, которые могут происходить.

Ранее жители поселка Затон жаловались на подтопление своих участков.


-

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость