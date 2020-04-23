Мэр Бийска отправил в отставку начальника управления по делам ГО и ЧС

Из администрации Бийска в разгар пандемии коронавируса и подготовки ко второй волне паводка уволили начальника управления по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Павла Лихоманова, сообщил «Бийский рабочий».

На официальном сайте города вместо Лихоманова уже значится и.о. руководителя Дмитрий Сдобин, замначальника.

В кулуарах мэрии говорят: предпосылки к этому появились уже давно. Якобы начальник службы ГО не раз высказывал собственную позицию, которая шла вразрез в мнением мэра Александра Студеникина.

Как «Банкфаксу» рассказал сам Лихоманов, глава наукограда неожиданно объявил ему о расторжении контракта, при этом никаких открытых претензий со стороны руководства к нему не было.

«Мне никто не объяснил причин этого решения. Оно было принято в одночасье, а меня поставили перед фактом. Я пока не решил, как поступить в этой ситуации, стоит ли куда-то жаловаться. Пока я буду находиться в городе. Каких-то конкретных планов по будущему месту работу у меня нет», — заявил Павел Лихоманов.

В качестве предупреждения его также удалили из чата руководителей администрации, отмечает бийское издание.

«Опыт работы в мэрии, конечно, полезный, как и любой опыт работы. Но коллектив, скажу честно, не очень», — заявил он журналистам.

В пресс-центре администрации Бийска будут готовы прокомментировать данную ситуацию только 24 апреля.