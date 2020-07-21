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Жизнь

Мэр Читы из-за проблем с банком с 2012 года не может выплатить автокредит

Руководитель администрации Читы Александр Сапожников прокомментировал историю с долгом перед банком, пишет «Чита.Ру».

С телефоном в автомобиле.
С телефоном в автомобиле.
CC0

Сапожников с 2012 года не может погасить долг в размере 533 тыс. рублей — он брал кредит на автомобиль.

Забайкальские приставы пояснили, что с чиновника удержали около половины долга, который он регулярно погашает, но банк не принимает его деньги.

Как выяснилось, реквизиты для перевода оказываются неверны, но и заменить их в банке не пытаются. В итоге деньги уходят в пользу государства.

«Как мне известно, банк не уточняет верные реквизиты для перечисления средств, поскольку по их базам задолженность не подтверждается, но и не опровергается. При этом требование о взыскании долга он официально не отзывает — исполнительное производство в отношении меня продолжает действовать», — объяснил ситуацию Сапожников.

Он заверил, что продолжает регулярно вносить средства в счет погашения задолженности и назвал себя законопослушным гражданином.

Примечательно, что и приставы не применяют к нему мер принудительного характера, так как он не является злостным неплательщиком.

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