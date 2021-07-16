Мэр Красноярска подарил «лучшему дворнику» зимние варежки с гербом города

Мэр Красноярска Сергей Еремин в своем Instagram рассказал о награждении двумя зимними варежками лучшего дворника, которого он назвал «богом чистоты».

Еремин похвалив за качественную работу дворника, который убирает территорию рядом с гостиницей «Красноярск».

«Надеюсь, что в этих варежках будет тепло даже самой лютой зимой. На днях от всей души подарил их Ивану Степановичу. Мы познакомились с ним недавно. Расскажу как было дело <…> Веник и совок. Такие элементарные инструменты я заметил в руках дворника. Он работал с такой душой, показывая высший пилотаж чистоты! Я не удержался — подошел, познакомились. Оказалось, что работает дворником уже 8 лет. Спасибо ему за хозяйское, неравнодушное отношение к городу!» — написал мэр.

Глава города напомнил, что в 2020 году во время награждения лучшего дворника города он назвал победительницу «богиней двора», а Иван Степанович для него «бог чистоты».

В комментариях к записи красноярцы неоднозначно оценили мэрский подарок. По их мнению, дворника могли поощрить финансово.

«Аттракцион неслыханной щедрости», «Премию ему надо выдать, а лучше зарплату повысить», «Варежки — очень сомнительный подарок от мэра города-миллионника», «Какая стыдоба, человек трудится на благо города, а ему — варежки», «Вот это подарок от мэра, надо срочно мэру премию выписать», — написали недовольные.

Сам подход предложили взять за основу: лучшему повару дарить поварешку, лучшему врачу — маску, лучшему инженеру — калькулятор, а лучшему кондуктору — сумку.

Впрочем, не все негативно оценили подарок. Некоторые похвалили Еремина, подчеркнув, что не каждый глава города способен пообщаться с обычным дворником.

Накануне мэр другого сибирского города подарил женщине сапоги после ее жалобы на паводок.