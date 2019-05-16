Мэр Красноярска запретил строить храм в городском сквере

Глава Красноярска Сергей Еремин подписал постановление об отказе в предоставлении земельного участка для строительства православного храма, сообщает « Интерфакс ».

Решение принято в связи с наличием на этой территории сквера и необходимостью вырубить зеленые насаждения для строительства храма.

Ранее по вопросу размещения храма на территории сквера прошли общественные слушания, на которых гражданские активисты высказывали опасения, что в результате строительства будет срублена часть деревьев.

Из-за строительства храма в сквере в центре города уже несколько дней не утихают стихийные протесты в Екатеринбурге, пишет bfm.ru. Решение о его возведении приняли в сентябре 2018 года. Часть жителей города высказывались против этого. Инициативная группа горожан подавала в избирком заявку на проведение референдума о строительстве храма, но получила отказ.