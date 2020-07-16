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Жизнь

Мэр обвинил власти региона в занижении статистики по коронавирусу в три раза

Глава Норильска Ринат Ахметчин заявил о занижении краевыми властями данных о заболеваемости коронавирусом, пишет «Тайга.инфо».

Статистика, график.
Статистика, график.
СС0

Ахметчин направил обращение в адрес губернатора Красноярского края Александра Усса, еще одну копию отправил председателю заксобрания региона. Получатели не стали отрицать подлинность документа.

По словам мэра, в Норильске с конца марта подтвердили 832 случая инфицирования, однако местный минздрав рассказывает о 293 случаях.

«Сложилась устойчивая тенденция роста количества заболевших выше количества выздоровевших (ежедневный прирост заболевших исчисляется десятками человек, тогда как выздоровело за весь период только 122 человека). Более 20 человек с признаками заболевания скончались», — написал Ахметчин.

Кроме того, он заявил о пятикратном росте заболеваемости внебольничными пневмониями. При этом большинство таких пациентов даже не прошли тестирование на COVID-19.

Коронавирус.
Коронавирус.
Диагностический центр Алтайского края.

Ахметчин также подчеркнул, что до недавнего времени тестирование проводили за пределами Норильска — поэтому все манипуляции с цифрами было сложно выявить. Однако теперь в городе появилась своя лаборатория, оснащенная за счет «Норникеля» — тогда расхождения и выявили.

«Несоответствие статистических данных органов региональной власти Красноярского края фактическим данным оперативного городского штаба, по нашему мнению, свидетельствует о неадекватной оценке масштабов распространения инфекции на севере края и сокрытии реальной информации о заболеваемости от федеральных органов власти, формирует благоприятную картину», — уверен глава Норильска.

По его мнению, все эти рисования красивой статистики в итоге могут привести к катастрофе уже в начале осени.

Кроме того, в больницах не хватает медперсонала, пациенты в ожидании медпомощи вынуждены много часов проводить в коридорах медучреждений.

При этом неоднократные обращения к краевым властям и в профильные ведомства с просьбой оказать помощь, по словам Ахметчина, — безрезультатные.

«Единственным результатом обращений стала проверка краевым минздравом <…> а также продление ограничительных мер до 9 августа <…> с выводом — „неправильно лечите“», — написал мэр Норильска.

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