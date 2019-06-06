Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
6 июня 25°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Жизнь

Мэр Омска во время инспекции упала в грязь

Мэр Омска Оксана Фадина потеряла равновесие и упала в лужу в одном из районов города.

Грязь, лужа.
Грязь, лужа.
Открытые источники в Интернете

Инцидент произошел в ходе осмотра отремонтированного здания в Советском округе, где на днях прошли ливневые дожди.

«Ну что, будем прыгать?» — спросила она сопровождающих «на переправе».

Падение не причинило Фадиной травм. Обратившись к жителям Омска, она посмеялась над собой: «Мэр у вас не белоручка, грязи не боится», пишет «Росбалт».

И поинтересовалась — почему там, где ведется строительство, полно ухабов и грязных луж.

Комментаторы под роликом пишут, что могли бы бесконечно смотреть это видео.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость