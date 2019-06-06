Мэр Омска во время инспекции упала в грязь

Инцидент произошел в ходе осмотра отремонтированного здания в Советском округе, где на днях прошли ливневые дожди.
«Ну что, будем прыгать?» — спросила она сопровождающих «на переправе».
Ещё одно доказательство существования кармы. Мэр Омска споткнулась на яме и упала в грязь во время осмотра улиц города pic.twitter.com/nCNmA67dRe— Лентач (@oldLentach) 5 июня 2019 г.
Падение не причинило Фадиной травм. Обратившись к жителям Омска, она посмеялась над собой: «Мэр у вас не белоручка, грязи не боится», пишет «Росбалт».
И поинтересовалась — почему там, где ведется строительство, полно ухабов и грязных луж.
Комментаторы под роликом пишут, что могли бы бесконечно смотреть это видео.