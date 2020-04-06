Мэр приказал незнакомцу сшить себе маску, но мужчина его «мягко послал»

Почти все прохожие оказались без масок и говорили, что идут в больницу. Также проверяли водителей маршрутных такси на наличие справок для работы, но «бумажки» у них не было.
Во время рейда Сапожников остановил жителя города без маски на лице и решил провести воспитательную работу.
Мужчина объяснил мэру, что в городе «маску негде купить». Сапожников потребовал «сшить маску». В ответ на это незнакомец попросил «сшить и подарить ему маску», что явно не понравилось мэру.
«Сшейте маску! И не надо тут „подарите мне маску“! Я руководитель города! С вами разговаривают, молодой человек…», — повысил тон Сапожников.
Однако мужчина не стал слушать мэра, развернулся и ушел. «Вот такой вот», — посетовал градоначальник.