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Жизнь

Мэр приказал незнакомцу сшить себе маску, но мужчина его «мягко послал»

Глава администрации Читы Александр Сапожников провел рейд по проверке соблюдения режима самоизоляции, пишет ZAB.RU.

Медицинская маска, карантин.
Медицинская маска, карантин.
CC0

Почти все прохожие оказались без масок и говорили, что идут в больницу. Также проверяли водителей маршрутных такси на наличие справок для работы, но «бумажки» у них не было.

Во время рейда Сапожников остановил жителя города без маски на лице и решил провести воспитательную работу.

Мужчина объяснил мэру, что в городе «маску негде купить». Сапожников потребовал «сшить маску». В ответ на это незнакомец попросил «сшить и подарить ему маску», что явно не понравилось мэру.

«Сшейте маску! И не надо тут „подарите мне маску“! Я руководитель города! С вами разговаривают, молодой человек…», — повысил тон Сапожников.

Однако мужчина не стал слушать мэра, развернулся и ушел. «Вот такой вот», — посетовал градоначальник.

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