Мэра по секрету предупредили, что после выборов ремонт улицы в Бердске станет неактуальным

Неожиданно для власти «секретное письмо» получило огласку. В нем глава депутатов требует от мэра ощебенить улицу Ключевую, которая находится на его избирательном округе.
Нормальный проезд по Ключевой весьма важен для жителей микрорайона — по ней можно выехать в центральную часть Бердска, минуя пробки.
В письме спикер горсовета напомнил, что работы на улице планировали начать в июне, а уже август и до сих пор ничего не сделано.
Также он подчеркнул, что невыполнение обещанного подрывает авторитет исполнительной и представительной власти города.
«Но смущает последнее предложение: „Прошу вас обратить на это внимание, так как после 20 сентября 2021 года эти работы будут уже неактуальны“. 11 августа письмо перенаправили в управление ЖКХ, видимо, на исполнение», — отмечает издание.
Примечательно, что 19 сентября пройдут выборы депутатов горсовета Бердска. Так что, наверное, и правда — 20 сентября ремонтировать улицу будет менее выгодно.
Спикер горсовета удивился тому, что в открытом доступе вдруг оказалось письмо руководителя одной ветви власти руководителю другой.
Однако парламентарий не привязывает ремонт улицы к переизбранию депутатского корпуса в Бердске.
«Стоит эта дата, потому что должны были сделать до 17 июня по распоряжению главы. Поэтому я и написал, что работы должны быть произведены до 20 сентября. Это письмо в принципе не должно было попасть ни вам, ни кому-либо еще. Оно адресовано лично главе от председателя Совета депутатов. Уголовное дело что ли заводить о том, как утекло это письмо?» — возмутился депутат.
Он подчеркнул, что в городе должностные лица безответственно исполняют поручения и свои прямые обязанности, поскольку подрядчика уже третий раз не могут найти на торгах.
Издание отмечает, что Новосибирская область в ближайшее время получит 1 млрд рублей на первоочередные социальные задачи — в их числе отсыпка дорог в Бердске.
Губернатор региона Андрей Травников акцентировал, что просьба ощебенить улицы поступила от бердчан, так что благая цель стоит в наказах избирателей. И если с асфальтом до холодов не успеют, то отсыпать можно до октября-ноября.