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Жизнь

Мэра по секрету предупредили, что после выборов ремонт улицы в Бердске станет неактуальным

В мэрии Бердска зарегистрировали письмо «для служебного пользования» на имя главы города от председателя горсовета депутатов, сообщает «Курьер.Среда.Бердск».

Ремонт дорог.
Ремонт дорог.
Фото: Михаил Хаустов

Неожиданно для власти «секретное письмо» получило огласку. В нем глава депутатов требует от мэра ощебенить улицу Ключевую, которая находится на его избирательном округе.

Нормальный проезд по Ключевой весьма важен для жителей микрорайона — по ней можно выехать в центральную часть Бердска, минуя пробки.

В письме спикер горсовета напомнил, что работы на улице планировали начать в июне, а уже август и до сих пор ничего не сделано.

Также он подчеркнул, что невыполнение обещанного подрывает авторитет исполнительной и представительной власти города.

«Но смущает последнее предложение: „Прошу вас обратить на это внимание, так как после 20 сентября 2021 года эти работы будут уже неактуальны“. 11 августа письмо перенаправили в управление ЖКХ, видимо, на исполнение», — отмечает издание.

Примечательно, что 19 сентября пройдут выборы депутатов горсовета Бердска. Так что, наверное, и правда — 20 сентября ремонтировать улицу будет менее выгодно.

Спикер горсовета удивился тому, что в открытом доступе вдруг оказалось письмо руководителя одной ветви власти руководителю другой.

Однако парламентарий не привязывает ремонт улицы к переизбранию депутатского корпуса в Бердске.

«Стоит эта дата, потому что должны были сделать до 17 июня по распоряжению главы. Поэтому я и написал, что работы должны быть произведены до 20 сентября. Это письмо в принципе не должно было попасть ни вам, ни кому-либо еще. Оно адресовано лично главе от председателя Совета депутатов. Уголовное дело что ли заводить о том, как утекло это письмо?» — возмутился депутат.

Он подчеркнул, что в городе должностные лица безответственно исполняют поручения и свои прямые обязанности, поскольку подрядчика уже третий раз не могут найти на торгах.

Издание отмечает, что Новосибирская область в ближайшее время получит 1 млрд рублей на первоочередные социальные задачи — в их числе отсыпка дорог в Бердске.

Губернатор региона Андрей Травников акцентировал, что просьба ощебенить улицы поступила от бердчан, так что благая цель стоит в наказах избирателей. И если с асфальтом до холодов не успеют, то отсыпать можно до октября-ноября.

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