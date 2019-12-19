Mercedes-Benz S-класса с выгодой более 1 150 000 руб. в «Европлане»

Автолизинговая компания «Европлан» предлагает автомобили Mercedes-Benz S-класса с выгодой до 15%. Акция распространяется на следующие модификации: S350d 4MATIC, S400d 4MATIC, S450d 4MATIC. Остальные можно приобрести с выгодой 13%.

Автомобили Mercedes-Benz S-класса отличает надежная и качественная сборка, стильный и удобный интерьер, продвинутые технические характеристики. Основные опции обеспечивают комфортное и безопасное вождение.

Выгода при оформлении в лизинг полноприводного Mercedes-Benz S350d 4MATIC в «Европлане» составит 1 158 000 рублей от рекомендованной рыночной стоимости. Седан доступен с минимальным ежемесячным платежом – от 80 486 руб., низким авансом – от 5% и без переплат*. Кроме того, при приобретении авто клиент получит сертификат на бесплатный комплект шин и шиномонтаж**.

Также «Европлан» поможет с регистрацией транспортного средства, оформлением страховки, выкупом автомобиля, предоставит выгодные условия по топливной программе и т.д.

*Ежемесячный платеж 83 151 руб.: аванс 41% от цены техники, срок лизинга 60 месяцев, переплата за финансирование — 0,81%. Аванс 5%: срок лизинга 24 месяца, ежемесячный платеж — 305 037 руб., удорожание (отрицательное) — (-1,22%). Расчеты приведены в рублях для техники Mercedes-Benz S-класс с рекомендованной ценой от 7 910 000 руб. и выкупным платежом 3% от цены техники. Условия действительны на 18.12.2019 и могут быть изменены. редложение не является публичной офертой в соответствии со ст. 437 ГК РФ. АО «ЛК «Европлан», ОГРН 1177746637584, Россия, 119049, г. Москва, ул. Коровий Вал, д. 5. ЕВРОПЛАН®