Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
19 декабря -10°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Жизнь
30

Mercedes-Benz S-класса с выгодой более 1 150 000 руб. в «Европлане»

Автолизинговая компания «Европлан» предлагает автомобили Mercedes-Benz S-класса с выгодой до 15%. Акция распространяется на следующие модификации: S350d 4MATIC, S400d 4MATIC, S450d 4MATIC. Остальные можно приобрести с выгодой 13%.

Автомобили Mercedes-Benz S-класса отличает надежная и качественная сборка, стильный и удобный интерьер, продвинутые технические характеристики. Основные опции обеспечивают комфортное и безопасное вождение.

Выгода при оформлении в лизинг полноприводного Mercedes-Benz S350d 4MATIC в «Европлане» составит 1 158 000 рублей от рекомендованной рыночной стоимости. Седан доступен с минимальным ежемесячным платежом – от 80 486 руб., низким авансом – от 5% и без переплат*. Кроме того, при приобретении авто клиент получит сертификат на бесплатный комплект шин и шиномонтаж**.

Также «Европлан» поможет с регистрацией транспортного средства, оформлением страховки, выкупом автомобиля, предоставит выгодные условия по топливной программе и т.д.

*Ежемесячный платеж 83 151 руб.: аванс 41% от цены техники, срок лизинга 60 месяцев, переплата за финансирование — 0,81%. Аванс 5%: срок лизинга 24 месяца, ежемесячный платеж — 305 037 руб., удорожание (отрицательное) — (-1,22%). Расчеты приведены в рублях для техники Mercedes-Benz S-класс с рекомендованной ценой от 7 910 000 руб. и выкупным платежом 3% от цены техники. Условия действительны на 18.12.2019 и могут быть изменены. редложение не является публичной офертой в соответствии со ст. 437 ГК РФ. АО «ЛК «Европлан», ОГРН 1177746637584, Россия, 119049, г. Москва, ул. Коровий Вал, д. 5. ЕВРОПЛАН®

**Сертификат на шиномонтаж может быть использован предъявителем только один раз на один легковой автомобиль. Сертификат не подлежит продаже или обмену. Диаметр шины не должен превышать 21 дюйм. Условия действительны на 14.10.2019 и могут быть изменены. Предложение не является публичной офертой в соответствии со ст. 437 ГК РФ. АО «ЛК «Европлан», ОГРН 1177746637584. ЕВРОПЛАН®

  • Новости компаний

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость