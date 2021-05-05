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Жизнь

Мэрия Барнаула дала бой клещам

В Барнауле стартовала акарицидная обработка общественных мест. В администрации города рассказали, где уже безопасно.

Акарицидная обработка общественных территорий.
Акарицидная обработка общественных территорий.
barnaul.org

В Ленинском районе от клещей обработали уже 120 га: парк «Юбилейный», Целинников, березовая рощу по ул. Солнечная Поляна, берег Пивоварки (ул.Малахова, 34), зеленый массив по пр. Космонавтов, сквер около администрации Ленинского района.

В пригороде работы ведутся на территории у памятника воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, в селе Гоньба, в Научном Городке, на детской площадке в п. Казенная Заимка, Березовке.

«Сейчас проводится первичная обработка территории, через две недели последует второй этап», — добавили в мэрии.

Обработка от клещей безопасна для людей и обеспечивает защиту территории на несколько месяцев.

Работы выполняет дезинфекционный центр «Биоальтернатива».

Ранее сообщалось, что у троих барнаульцев подозревают сибирский клещевой тиф.

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