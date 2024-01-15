15 января
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Жизнь

Мэрия Барнаула дошла до Москвы, чтобы добиться ремонта фасада знаковой «сталинки»

Администрация Железнодорожного района Барнаула прошла несколько судебных инстанций вплоть до Верховного суда, чтобы доказать, что управляющая компания обязана привести в порядок фасад жилого дома на пр. Ленина – объекта культурного наследия. Но суд указал муниципалам на их собственную недоработку. И отказался удовлетворять их требования. Тем временем фасад здания продолжает разрушаться. Между тем, здание это примечательное: оно построено в характерном для 1950-х стиле с яркими акцентами.

Жилой дом, пр. Ленина, 69.
Жилой дом, пр. Ленина, 69.
Altapress.ru

Фасаду нужна красота

Этот жилой дом высотой в три-пять этажей стоит на пр. Ленина, 69 с 1954 года. Архитекторы называют его образцом «сталинского ампира» - оно формирует градостроительный ансамбль: площадь перед бывшим кинотеатром «Россия».

Фасад этого здания, входящего в реестр объектов культурного наследия, постепенно разрушается. В 2022 году сотрудники администрации Железнодорожного района прошлись с рейдом по подведомственной территории и зафиксировали отслоение штукатурки с северо-западной и северо-восточной его сторон.

Требование привести фасад в порядок направили в УК «Лига», которая обслуживает дом. А поскольку она отказалась, мэрия (в лице администрации района) подала иск в арбитраж, в котором и потребовала устранить нарушение правил благоустройства.

Суду казалось все просто

Казалось бы, все просто. Есть городские правила благоустройства. Согласно им, фасады зданий и строений надо содержать в надлежащем техническом, физическом и эстетическом состоянии.

И, в самом деле, в первой инстанции, в краевом арбитраже, администрация района добилась успеха. Работы по восстановлению штукатурного и окрасочного слоя фасада относятся к текущему ремонту, решил суд.

И обязал произвести их УК «Лига». Но следующие инстанции с алтайским судьей не согласились.

Барнаул, проспект Ленина, 69. Объект культурного наследия.
Барнаул, проспект Ленина, 69. Объект культурного наследия.
Altapress.ru

Ремонту нужна очередность

Как выяснилось, еще в 2015 году Железнодорожный райсуд возложил на городской комитет ЖКХ провести капремонт крыши этого дома. И этот ремонт, как указано в решениях суда, до сих пор не сделан.

Между тем, в 2020 году еще один суд установил очередность: сначала комитет ЖКХ проведет капремонт крыши дома, потом управляющая компания сделает ремонт фасада.

Ведь если начать с фасада, «возможно образование дефектов и повреждений из-за протечек с крыши и карнизов». В суде 2020 года фигурировала другая УК - «Алмаз». К 2023 году управляющая компания сменилась, но суть дела - нет. Поэтому очередность должна быть сохранена, решили судьи.

Арбитражный суд Алтайского края.
Арбитражный суд Алтайского края.
Altapress.ru

В итоге муниципалам, пытавшимся заставить УК привести в порядок фасад объекта культурного наследия, отказали. Уже в декабре 2023 года администрация дошла до Верховного суда. Но там рассматривать жалобу отказались – не нашли оснований для пересмотра.

В общем, на судебные процессы ушло 10-летие. Ттем временем фасад дома, расположенного на главном проспекте города, продолжает «блистать» пятнами отслоившейся штукатурки и краски.

Фасады нуждаются в программе

Надо сказать, что в августе 2023 года администрация Барнаула объявила, что намерена разработать программу ремонта фасадов домов, расположенных на «гостевых» маршрутах.

К ним мэрия относит, судя по публикациям с 2010 года, все более-менее крупные улицы, включая Павловский и Змеиногорские тракты, проспекты Строителей, Красноармейский, Комсомольский, Ленина и т.п;

Разрушение фасада по пр. Строителей, 21.
Разрушение фасада по пр. Строителей, 21.
Жильцы дома

К августовскому заседанию мэрии посчитали: в ремонте нуждаются фасады 91 жилой дом, из которых 33 - объекты культурного наследия. Но есть также нежилые дома, чьи фасады тоже нуждаются в ремонте.

И глава города Вячеслав Франк поручил коллегам из районных администраций направить им обращение о приведении фасадов в надлежащий вид. А пока программа капремонта фасадов не опубликована.

Ранее altapress.ru рассказывал, что администрация города в лице комитета по строительству потребовала от компании «Сибирские огни», которой принадлежит сеть ресторанов «Баклажан» (ул. Балтийская, 65), привести фасад в прежнее состояние и, в частности, снести входную группу.

Однако в конце концов представитель комитета не явился на заседания суда и дело «Баклажана» оставили без рассмотрения.

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