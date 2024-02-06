Мэрия Барнаула хочет снести мост на пр. Калинина и отстроить новый. Но кое-что мешает

Сразу после окончания реконструкции моста на пр. Ленина барнаульцы стали обсуждать ремонт путепровода на пр. Калинина. Но пока горожане жалуются на его плачевное состояние, администрация на все вопросы про обновление отвечает твердое «не сейчас». Рассказываем, кто и как решает, нужна ли мосту реконструкция, видят ли власти дефекты и почему в ближайшее время ремонта, похоже, и правда не будет.

Массовая убежденность

Напомним, что мост на пр. Ленина начали реконструировать в середине 2022 года, а при демонтаже подрядчик ужаснулся ранее скрытым внутренним повреждениям. Но, возможно, на самом деле они были не такими уж скрытыми, раз за ремонт взялись с большой оперативностью. Иначе неизвестно, сколько еще строение продержалось бы в своем аварийном состоянии.

На этом фоне, после окончания реконструкции моста, в городе массово заговорили о следующем обновлении – теперь уже моста на пр. Калинина. Не все были довольны такой перспективой, но практически каждый был уверен в ее неизбежности. Неясно, откуда взялась такая массовая убежденность, но, возможно, многим казалось логичным, что и второй немолодой путепровод нуждается в ремонте.

Комментарии барнаульцев. Соцсети Сообщения водителей. 2GIS

Довести до нужного состояния

В сообщениях в 2GIS водители шутили, что когда закроют второй мост, пробки "переедут" на только что отремонтированный. А СМИ неоднократно интересовались вопросом реконструкции калининского путепровода у алтайского министра транспорта Антона Воронова и в барнаульской администрации. Первый неизменно отвечал, что эти вопросы относятся к городскому уровню, и задавать их надо не ему.

Но в мэрии Барнаула слухи тоже не подтвердили, подчеркнув, что мост на пр. Калинина находится «в удовлетворительном состоянии, и о срочном ремонте, как было с путепроводом на пр. Ленина, речи не идет». По крайней мере, такой ответ получило издание amic.ru в декабре.

При этом мост на пр. Калинина был построен в 1982-1983 годах. Он на 20 лет младше, чем ленинский путепровод — тот возвели в 1962-м. И теперь у горожан сложилось смутное впечатление, что его хотят довести до такого же критического состояния, прежде чем взяться за очередной «срочный ремонт».

В частности, те барнаульцы, которых беспокоят не возможные пробки из-за закрытия, а собственные удобство и безопасность, жалуются на дыры, отсутствие ограждений у тротуаров и на то, что из-за снега эти самые тротуары сужаются чуть ли не до исчезновения, не оставляя пешеходам никакого шанса на своих двоих пересечь калининский мост.

Размытая насыпь у моста на улице Калинина в Барнауле t.me/altaikrai

Главная проблема

Altapress.ru также направил несколько вопросов в комитет города по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи, касающихся состояния калининского путепровода. Оказалось, что большинство замечаний горожан комитет признает справедливыми, то есть мост все-таки находится в не совсем удовлетворительном состоянии. И тут выяснилась, что главная проблема другая — отсутствие денег.

Оценкой технического состояния мостов в Барнауле занимается специализированная организация, которая анализирует предыдущие обследования, выполняет замеры геометрических параметров, а также проводит инструментальные и геодезические измерения. Все это — специфические параметры, относящиеся к непрерывному мониторингу путепроводов.

Последнюю экспертизу моста на пр. Калинина проводили в 2022 году – в администрации отметили, что это было не так уж и давно, поэтому повторную пока не планируют. Занималась этим компания «Запсиб-Мост».

По результатам обследования специалисты зафиксировали выбоины на проезжей части, установили разрушение деформационных швов, трещины, колейность покрытия (еще один вид деформации) и нарушение гидроизоляции. По поводу некоторых из этих недостатков горожане даже обращались напрямую в комитет — в частности, из-за состояния деформационных швов. Эту проблему решили в ходе текущего содержания дорог, а вот что сделали с остальными и сделали ли вообще — не уточнялось.

Состояние моста по пр. Калинина. Barnaul22

Не стали в администрации отрицать и яму на пешеходной части. Но заметили, что из-за зимы и снега починить ее было невозможно – теперь ждут весны и тепла, чтобы начать работы. Напомним, что зима в этом сезоне наступила достаточно поздно, а снег, хоть и выпадал раньше декабря, но довольно быстро таял. Даже открытие моста на пр. Ленина 30 ноября прошло в бесснежной обстановке. Последняя жалоба о дырах в асфальте, тем временем, гуляла по соцсетям еще 23 октября.

Что касается жалоб на отсутствие ограждений, администрация лишь сослалась на то, что их не предусматривал изначальный проект моста. Зато, как отметили в комитете, тротуар находится выше уровня проезжей части, и это, видимо, равноценно.

Полностью снесли бы

Тем не менее, в комитете согласились, что все эти недостатки неизбежно влияют на решение о реконструкции. В 2019 году уже разрабатывалась проектно-сметная документация на ремонт путепровода, но денег на реализацию не было. Не появились они и сейчас, а документы уже устарели и нуждаются в корректировке и прохождении повторной госэкспертизы. Поэтому даже назвать точную сумму, необходимую на реконструкцию, администрация не может.

Состояние моста по пр. Калинина. Barnaul22

Однако известно, что, если бы деньги все-таки появились, мост, как и ленинский, полностью бы снесли, а затем отстроили новый.

Когда средства появятся – пока неизвестно. Мост на Новом рынке реконструировали за счет инфраструктурного казначейского кредита, который дается регионам под выгодный процент и на долгий срок. Перечень объектов, финансируемых за его счет, пока что определен только до 2024 года – калининского моста в нем нет. Появится ли он там на будущие годы, станет известно после очередного формирования перечня президиумом правительственной комиссии по региональному развитию.

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