Мэрия Барнаула напомнила об опасности пуха

Пух скапливается во дворах, возле строений, стоянок автотранспорта. При поджигании пуха огонь может моментально перекинуться на жилые строения, машины, стать причиной пожара.
Администрация напоминает, что нужно быть осмотрительными в обращении с любыми источниками открытого огня, пресекать игры детей, связанные с поджиганием пуха.
Жителям частного сектора стоит позаботиться об уборке придомовых территорий: самый безопасный способ борьбы со скоплением тополиного пуха — полить его водой, смести и утилизировать.
25 мая в Алтайском крае отменили особый противопожарный режим.