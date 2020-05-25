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Жизнь

Мэрия Барнаула напомнила об опасности пуха

В Барнауле зацвели тополя и на улицах появился пух, который не только станет проблемой для аллергиков, но и обострит пожарную обстановку. В мэрии напоминают, что причиной серьезного пожара может стать неосторожно брошенная на улице сигарета.

Тополиный пух в Барнауле.
Тополиный пух в Барнауле.
Анна Зайкова

Пух скапливается во дворах, возле строений, стоянок автотранспорта. При поджигании пуха огонь может моментально перекинуться на жилые строения, машины, стать причиной пожара.

Администрация напоминает, что нужно быть осмотрительными в обращении с любыми источниками открытого огня, пресекать игры детей, связанные с поджиганием пуха.

Жителям частного сектора стоит позаботиться об уборке придомовых территорий: самый безопасный способ борьбы со скоплением тополиного пуха — полить его водой, смести и утилизировать.

25 мая в Алтайском крае отменили особый противопожарный режим.

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