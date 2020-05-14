Мэрия Барнаула ответила Собчак на высказывание об «ужасном городе»

Для барнаульских властей важна оценка горожан и тех людей, которые неоднократно бывали в Барнауле, заявили в пресс-службе администрации города после резкого высказывания телеведущей Ксении Собчак. Она считает столицу Алтайского края одним из самых ужасных городов России.

Председатель комитета информационной политики администрации столицы Алтайского края Екатерина Андреева отметила в беседе с РИА Новости, что найти информацию о посещении Ксенией Собчак Барнаула не удалось.

«Для городских властей прежде всего важна оценка города его жителями, а также людьми, которые неоднократно бывали в Барнауле и могут во временной перспективе оценить состояние городской среды краевой столицы и ее развитие», — сказала она.

Ранее Собчак назвала Барнаул в числе «самых ужасных» городов вместе с Волгоградом и Касимовым Рязанской области. Об этом она говорила в прямом эфире с блогером Мюцентендлером в Instagram, которые также неровно дышит к краевой столице. Он снимал видео под названием «Барнаул. Лучше сдохнуть, чем жить здесь».