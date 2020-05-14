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Жизнь

Мэрия Барнаула ответила Собчак на высказывание об «ужасном городе»

Для барнаульских властей важна оценка горожан и тех людей, которые неоднократно бывали в Барнауле, заявили в пресс-службе администрации города после резкого высказывания телеведущей Ксении Собчак. Она считает столицу Алтайского края одним из самых ужасных городов России.

Ксения Собчак.
Ксения Собчак.
xenia_sobchak

Председатель комитета информационной политики администрации столицы Алтайского края Екатерина Андреева отметила в беседе с РИА Новости, что найти информацию о посещении Ксенией Собчак Барнаула не удалось.

«Для городских властей прежде всего важна оценка города его жителями, а также людьми, которые неоднократно бывали в Барнауле и могут во временной перспективе оценить состояние городской среды краевой столицы и ее развитие», — сказала она.

Ранее Собчак назвала Барнаул в числе «самых ужасных» городов вместе с Волгоградом и Касимовым Рязанской области. Об этом она говорила в прямом эфире с блогером Мюцентендлером в Instagram, которые также неровно дышит к краевой столице. Он снимал видео под названием «Барнаул. Лучше сдохнуть, чем жить здесь».

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