Мэрия Барнаула ответила Собчак на высказывание об «ужасном городе»

Председатель комитета информационной политики администрации столицы Алтайского края Екатерина Андреева отметила в беседе с РИА Новости, что найти информацию о посещении Ксенией Собчак Барнаула не удалось.
«Для городских властей прежде всего важна оценка города его жителями, а также людьми, которые неоднократно бывали в Барнауле и могут во временной перспективе оценить состояние городской среды краевой столицы и ее развитие», — сказала она.
Ранее Собчак назвала Барнаул в числе «самых ужасных» городов вместе с Волгоградом и Касимовым Рязанской области. Об этом она говорила в прямом эфире с блогером Мюцентендлером в Instagram, которые также неровно дышит к краевой столице. Он снимал видео под названием «Барнаул. Лучше сдохнуть, чем жить здесь».