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Жизнь

Мэрия Барнаула озаботилась автобусным сообщением после жалоб горожан

И.о. главы Барнаула Вячеслав Франк поручил дорожному комитету детально разобраться, что происходит с автобусным сообщением в Бельмесево. Чуть ранее жители пожаловались, что более получаса вынуждены ждать автобус.

Автобус в Бельмесево.
Автобус в Бельмесево.
Barnaul22

По словам горожан, у автобусов слишком большой интервал — порядка 30 минут и больше. Речь идет об автобусных маршрутах № 104 и 104ю. Они являются социально значимыми, но экономически невыгодными для перевозчиков и субсидируются из бюджета города, отметили в администрации.

Ежегодно на поддержание стабильной работы этих маршрутов выделяется порядка 6,6 млн рублей. Франк поручил изыскать средства для работы дополнительных автобусов. По его словам, уже разрабатываются оптимальные расписания движения.

Ранее в Barnaul22 жители написали, что направили коллективное письмо губернатору Алтайского края Виктору Томенко, которое подписало более 500 человек.

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